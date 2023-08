Con 89 años, Don Candia dio el ejemplo y votó en Mariano Moreno

Es el caso de don Nolberto Candia, un ex militar y un ferviente productor rural, quien con sus 89 años sobre sus espaldas este “día de elecciones” dio un verdadero ejemplo a presidentes de mesa, fiscales y sufragantes cuando en la mañana de este domingo se acercó a emitir su voto en las instalaciones de la escuela 135 de Mariano Moreno.

“Hace casi siete décadas que participo de las votaciones. Es un gusto y un honor hacerlo en nuestra patria soberana”, contó don Candia en diálogo con LMNeuquén. “Mi primer voto lo emití en la escuela 36 de Covunco Centro con apenas 20 años. La fecha de emisión de ese momento único en mi vida fue el domingo 25 de abril de 1954”, contó con una lucidez envidiable.

La historia de aquel voto de instancia nacional

Las elecciones legislativas de Argentina de 1954 tuvieron lugar el domingo 25 de abril del mencionado año con el objetivo de renovar 79 de las 155 bancas de la Cámara de Diputados, 9 de 14 delegados en la Cámara de Diputados y 18 de 34 bancas en el Senado. Fue la segunda y última ocasión desde la instauración del voto secreto en la cual se empleó el sistema de escrutinio mayoritario uninominal.

Se realizaron en conjunto con una elección especial para cubrir el cargo de vicepresidente de la Nación Argentina, tras el fallecimiento de Hortensio Quijano (vicepresidente reelecto en 1951), antes de asumir el cargo. Fueron los últimos comicios nacionales antes del derrocamiento del gobierno peronista.

“En aquellos tiempos sólo teníamos la oportunidad de votar a los candidatos nacionales, hasta que finalmente logramos la independencia como provincia”, señaló.

El voto por las nacionales de 2023

La historia de la vida personal de don Candia cuenta que hoy, a casi 70 años de aquel primer voto, tuvo la oportunidad de emitir su voto en tiempos de democracia activa y contando con 89 años.

“Votar es un deber para la sociedad y al mismo tiempo es un aliciente para la democracia porque nos permite elegir en libertad a quienes nos gobiernan en nuestro nombre”, relató. Manifestó también no entender la actitud de muchas personas, y en especial de los jóvenes, de no querer emitir sus votos o buscar miles de excusas para no acercarse a cumplir con su deber cívico.

Esta mañana mientras permanecía a la espera de votar contó su historia en el lugar y despertó la curiosidad y la admiración de todos. A modo de anécdota relató que en la ocasión de emitir su primer voto el presidente de mesa fue el histórico maestro Oscan Chan, quien había sido su docente cuando iba a tercer grado en la misma escuela.

La historia de don Nolberto está muy vinculada al RIM 10 ya que allí cumplió su servicio militar obligatorio y tuvo un destacado y honrado comportamiento que le valió ser dragoneante y posteriormente fue promovido a cabo baqueano en comisión. A partir de allí comenzó una prolífica carrera en el ejército argentino.

En contexto

Durante los tiempos de pandemia la existencia de don Nolberto Candia se hizo popularmente conocida a partir de un aislamiento voluntario en su chacra en el paraje de Los Hornos. Permaneció todo el tiempo allí sin salir y sin pisar la tierra de los pueblos vecinos. Todo ese período fue acompañado por sus hijas que le acercaban provisiones y un poco de compañía.