Con "carnaval jujeño" arrancó con éxito la Expo en Mariano Moreno

Minutos antes, a modo de lanzamiento de la presente edición el intendente anfitrión, Javier Huillipan, efectuó una recorrida por los puestos de artesanos, productores y emprendedores gastronómicos en compañía del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, Lucas Castelli.

Los feriantes mostraron orgullosos el esfuerzo de su producción y de su creatividad. Entre ellos se pudieron observar productores de flores, dulces, soguería, maderas, cerveza artesanal, tejidos y vitrofusión, entre otras bellezas de emprendedores de Mariano Moreno, Los Hornos, Zapala y de otras partes de la provincia que llegaron especialmente al evento.

"Estas festividades locales son importantísimas"

El ministro Castelli, en diálogo con LMNeuquén precisó que “estoy muy contento de cómo me han recibido en Mariano Moreno, una localidad con la cual he tenido siempre una gran vinculación desde muchas intendencias atrás, en otros cargos que me ha tocado cumplir”. Más adelante, y en cuanto a la relevancia de este tipo de fiestas populares, indicó que “estas festividades locales son importantísimas, no solamente para el desarrollo económico que por supuesto genera una economía circular significativa sino también que atrae a un turismo amante de las culturas y tradiciones de los pueblos del interior neuquino”.

Asimismo y consultado por su opinión con respecto a que cada localidad ponga en valor a sus emprendedores en su producción y sus atractivos, señaló que “soy ministro de Trabajo y hemos diseñado una política de empleo con trayectos formativos como en la inserción laboral para justamente impulsar al emprendedor de cada rincón de la provincia”.

Cómo sigue la Expo Mariano Moreno

La grilla de espectáculos musicales y culturales del primer día de la Expo Mariano Moreno incluyó también a grupos de diversos estilos que hicieron bailar a los cientos de turistas que acompañaron el evento. Actuaron Lado B, Grupo Fortín, La Retro Band, Los Hermanos Sandoval y los Reyes de Neuquén.

Este sábado se presentarán sobre el escenario mayor: La orquesta municipal Melodías del Covunco y banda militar del RIM 10, Astros Rock, Los Chamas de Cristal, Sueño Eterno, Los Líderes de Chile, Grupo Amanecer y Proyecto Chamamecero.

En tanto, el domingo el gran cierre de la presente Expo contará con el show en vivo de: Matías Rivas, La Cima, Los Tejanos de la Kumbia (Chile), Chamas de la Buitrera, Grupo Chamigo, Ventarrón Chamamecero y Potencia Chamamecera.

Sobre el inicio de la principal fiesta popular de Mariano Moreno, el intendente Javier Huillipan, señaló que “estamos muy contentos con los resultados alcanzados hasta ahora y esperamos que hoy sábado y mañana en el cierre sea una verdadera fiesta en convocatoria y en calidad del espectáculo”.

Dijo además “la fiesta ha vuelto a tener el privilegio y la importancia de años anteriores en el contexto regional y provincial. Seguimos siendo gracias a un trabajo y esfuerzo una referencia obligada y de relevancia del turismo en el centro neuquino”. Por último, agradeció el fuerte acompañamiento del gobierno provincial a través de sus distintas áreas y funcionarios.