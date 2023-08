Con casi 100 años y más de 75 mil volúmenes, la biblioteca Alberdi pide auxilio

Por la sede de Avenida Argentina y República de Italia pasan diariamente "gran cantidad de personas en búsqueda de material para satisfacer sus deseos de lectura de las más diversas ramas de la literatura, como así también un importante número de alumnos de nivel primario, medio y superior que tienen en nuestra casa un lugar adecuado para sus tareas utilizando no solamente nuestros libros sino también los útiles cibernéticos que obran a su disposición, a lo que debe agregarse el sinnúmero de concurrentes a los diversos talleres que son puestos a disposición de la gente, no solamente de esta ciudad de Neuquén, sino de la región toda del Alto Valle". Sin embargo, los ingresos que reciben no alcanzan para sostener los gastos de la actividad.