Con cruces y polémica, se aprobó la tasa vial en Plaza Huincul

El voto del concejal y ex intendente del MPN Gustavo Suárez fue clave para la aprobación del impuesto a los combustibles. Hubo discusión entre los concejales.

Plaza Huincul también comenzará a cobrar la Tasa Vial en la Comarca Petrolera , para equiparar los valores del predio de los combustibles con Cutral Co. Lo hizo este martes, en una sesión extraordinaria, donde hubo cruces, chicanas y una polémica discusión.

sesion-en-huincul.jpeg El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por 4 a 3 el cobro de la Tasa Vial.

La Tasa Vial fue impulsada en varios municipios del país, ante el recorte del fondo Compensador del Transporte, por parte del gobierno nacional durante este año. Esto implicó un aumento en el boleto de colectivos.

Tasa Vial: un apoyo clave del MPN

“Es cierto que un impuesto no es bienvenido para nadie, menos para los vecinos, he estado muchas veces en esa postura orgánica, me ha tocado estar en el lugar del intendente en algún momento”, dijo Suárez, quien le dio la derecha a la orden del intendente Claudio Larraza, del Frente Neuqunizate del gobernador Rolando Figueroa.

Suárez explicó que durante la gestión de Claudio Larraza hubo poca comunicación con el Concejo Deliberante y que les faltó información en muchos proyectos. No obstante, levantó la mano como una muestra de confianza a la iniciativa de Figueroa, de compensar los subsidios al transporte que sacó el gobierno de Javier Milei.

Y sostuvo: “Entiendo que el gobernador necesita los instrumentos para poder hacer las obras viales que se están haciendo, pongo esta cuota al gobernador y al gobierno nacional que nos cortó”.

El presidente del cuerpo deliberativo, Daniel Vidondo, sostuvo que “la tarea de gobernar implica tomar decisiones y nos hacemos cargo de esa responsabilidad, justamente hoy se cumple un año que ganamos las elecciones”.

Enseguida tuvo un duro cruce con un concejal que le retrucó el proyecto de la Tasa Vial y propuso que el dinero para el subsidio que cortó Nación, salga de los sueldos de los funcionarios municipales.

“Esto genera bronca, porque yo he hablado con vos y he hablado con cada uno de ustedes y yo sé que están en contra, pero por ser obsecuente al ejecutivo votan a favor”, contestó Vidondo.

Ciudades que se suman

¿En qué otras localidades de la provincia se aplica el impuestol? En Plottier, también se está cobrando la Tasa Vial, luego de una extenso debate y notificaciones por parte de la Municipalidad de las estaciones de servicio.

En San Martín de los Andes se aplica el incremento de la Tasa Vial en los combustibles y es la primera ciudad de la provincia de Neuquén en concretar ese impuesto municipal, que tuvo una férrea oposición de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN).

Por otra parte, en el Norte neuquino la situación es compleja, debido a que no hay demasiadas estaciones de servicio.

En Chos Malal hay una idea de implementar la Tasa Vial, pero hay resistencia en ciudades como Andacollo y Huinganco, donde hay largas distancias y otro comportamiento de la demanda de combustibles. Los vecinos rechazaron el proyecto.