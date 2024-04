Tasa vial: vecinos de Chos Malal rechazaron el proyecto y Cutral Co lo aprobó

El impuesto al combustible generó un profundo debate en las localidades de Neuquén. Vecinos de Chos Malal rechazan la medida y en Cutral Co se declaró la emergencia.

María Virginia Della Chá, concejala de la localidad , dialogó con LU5 y explicó que, tras el envío del proyecto por parte del intendente Víctor Hugo Gutiérrez, convocaron a la comunidad para que conozca el proyecto "y para que puedan dar su opinión que, si bien no es vinculante, es una opinión que por supuesto tenemos en cuenta de los vecinos".

Según aclaró la concejal, todos los vecinos asistieron al encuentro. "No solo los que trabajan y requieren el servicio de combustible y se ven directamente afectados, sino que también pudimos ver que el vecino va a pagar el impuesto junto con el combustible y eso va a impactar en el costo del servicio que brinda. Por ejemplo, si es un comerciante que te trae la mercadería local, también se traslada en la mercadería", explicó.

"Vemos con mucha claridad que el vecino no lo paga una vez cuando carga combustible, sino que lo paga en cada una de las actividades que después realice que requiere un pago. Es una bola grande que termina siendo un impuesto que afecta en todo lo que hacemos habitualmente", insistió sobre las conclusiones a las que arribaron tras la audiencia pública.

Chos Malal.jpg Chos Malal podría haber marcado un gran desarrollo en la zona norte.

La concejala aclaró que el proyecto fue presentado para que la recaudación tenga dos destinos: por un lado, solventar parte del boleto de transporte urbano y, por el otro, para el asfalto de 30 cuadras de la localidad.

"Lo que pudimos hacer fue conocer el proyecto, pero la realidad es que nosotros no hemos podido acceder a los números. Entonces a mí me puede llegar informalmente cuánto dinero recibe el municipio en el presupuesto, pero debería ser público", manifestó.

La propuesta hecha al Ejecutivo, según señaló Della Chá, es la de generar un plan de recaudación por parte de la Municipalidad, porque solo "el 40% de la población paga sus impuestos" y "hay un 60% que no está pagando". Por lo tanto, señaló, "antes de agregar un impuesto lo que tenemos que pensar es en ver qué plan de trabajo realizamos en relación al recupero y a la recaudación, para poder decir con cuánto dinero disponemos".

Cutral Co aprobó la Tasa Vial

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó el impuesto municipal que se aplicará al combustible y que conformará un fondo específico para solventar el transporte público de pasajeros que estuvo a punto de dejar de funcionar, dejando sin servicio a miles de estudiantes primarios, secundarios y universitarios que a diario viajan para educarse.

Según confirmó el medio Cutral Co al Instante, los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, de Cutral Co y Plaza Huincul respectivamente, dispusieron el aporte de 10 millones de pesos para la cooperativa El Petróleo que brinda el servicio pero el monto no es suficiente y por ello se declaró la emergencia vial y la creación del fondo municipal por el término de dos años.

Según la ordenanza, el fondo tiene “el objeto de generar y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas, que aseguren la sustentabilidad de la red diaria del sistema de movilidad y tránsito urbano en condiciones de generalidad y regularidad, garantizando la accesibilidad a un transporte público de calidad”.