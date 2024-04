Vecinos de Villa Pehuenia contra la tasa vial: "acá usamos combustible hasta para cortar leña"

"Es una reunión informativa para los vecinos que se han acercado, porque nosotros nos enteramos muy sobre la fecha. Esto es algo que piensan sancionar el día lunes y nosotros nos enteramos este jueves. Entonces estamos informando al vecindario lo que está pasando con respecto al aumento de algunas tasas municipales y la famosa tasa vial, con la que no estamos para nada de acuerdo ", explicó LMNeuquén Dino Bellido, vecino de la localidad, al respecto de la convocatoria.

"Uno de los puntos es la creación de esta tasa que se está implementando en varios lugares de la provincia del Neuquén y es un 4.5% sobre el valor del combustible, que acá en Villa Pehuenia ya es por demás de excesivo", comenzó contando.

"Acá hay obreros, la gran mayoría de los comerciantes podemos ir a buscar el combustible a otra localidad y pagarlo al precio de Neuquén capital, pero no todo el mundo tiene acceso, entonces no podemos ser ciegos", resaltó Norma y agregó: "tenés que pensar en el que no puede. Suben los combustibles, suben las tasas, y se suman más al alquiler de una cabaña, al supermercado, es toda una cadena".

Vecinos de Villa Pehuenia contra la Tasa Vial

Por otro lado, Bellido destacó con respecto a las tasas municipales tienen su motivo, tienen su destino porque está bien especificado, para la red de agua, seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Pero de lo que no tenemos ninguna planificación, ninguna certeza, es a qué se va a destinar los fondos que se recauden con la tasa vial".

"Entonces no nos dicen en qué van a ocupar la tasa vial y no nos pueden decir porque no hay una planificación, entonces por lo pronto nos oponemos a esa situación", insistió.

Otro de los puntos que destacó Bellido es que en localidades como Villa Pehuenia, el combustible se utiliza para otras cosas más allá del transporte.

"La tasa vial es un impuesto sobre los combustibles y acá no usa combustible solamente el que tiene auto, acá usamos combustible hasta para cortar leña. Lo usa el peón para cortar leña o el jardinero que anda cortando el pasto y desmalezando, entonces toca el bolsillo de todos", sostuvo.

Ambos aclararon que la gente que participó del encuentro fueron todos vecinos autoconvocados. "Hay gente de distintos partidos políticos, gente apolítica, no es una cuestión política de oponernos, porque es algo que afecta a todos los vecinos", aseguró Bellido y Norma manifestó que también hay muchos vecinos que no se animaron a participar porque de alguna u otra manera "están marcados" y eso pone en riesgo sus empleos.

Otros reclamos

Otro de los aumentos que reclaman es el de los servicios retributivos y sobre los ingresos brutos de los cuales, según explicó Norma, ya pagan "una tasa de 2,5% pero ahora quieren afianzar esa tasa al 6%, se suma a un impuesto nacional, que es AFIP, y a un impuesto provincial que es rentas".

"Hay muchísimos más impuestos y no lo vemos reflejado en la Villa. Si ellos nos piden que nosotros hagamos un esfuerzo, lo vamos a hacer, pero también hay que ver qué fuerza hace el intendente de nuestra localidad", recalcó y puso como ejemplo el estado de las calles y los ingresos al barrio que no han sido mejorados y, al faltar muy poco para la época invernal, complica mucho el tránsito.