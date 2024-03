Con entradas agotadas, arranca este sábado la Vendimia Neuquina

View this post on Instagram

Embed - Vendimia Neuquina on Instagram: "¡Es hoy, es hoy! Bienvenida Vendimia Neuquina 2024 Los esperamos en la bodega @schroederwines para disfrutar de un nuevo gran encuentro! Deslizá para saber las cosas importantes del evento del año (Cronograma de actividades, mapa de la bodega, las cosas que si podés traer y las que no). _ @munisanpatriciodelchanar @hgineuquen @lmneuquen @radiolu5am600 @mercedesbenzvans_arg @secretopatagonico @branding.ideas @bodegapatritti . . . . . . . . #venidmianeuquina #vino #patagonia #natalieperez #Vendimia2024 #EmocionesIntensas"

Para cerrar el evento, el domingo se realizará un picnic junto a la feria de emprendedores, donde participaran productores de San Patricio del Chañar y otras bodegas de la zona, creando un ambiente distendido de camaradería para disfrutar del cierre de la Vendimia Neuquina.

Las actividades comienzan este sábado a las 12 del mediodía y se extenderán hasta las 21 horas. Se espera que los shows centrales se desplieguen entre las 17 y las 18.30.

Los que adquieran su entrada para este domingo pueden acceder a la Bodega Familia Schroeder, en la calle 7 de San Patricio del Chañar, desde las 12 del mediodía. Se pueden llevar reposeras o lonas para sentarse, así como botellas de agua. También se aconseja llevar protector solar y sombreros, ya que se trata de una actividad al aire libre.

No está permitido el ingreso con comidas ni bebidas alcohólicas, envases de vidrio o parlantes y tampoco se pueden llevar mascotas. El evento contará con una feria gastronómica para probar nuevos sabores con el maridaje de los vinos neuquinos. Se ofrecen bebidas desde 2 mil pesos en adelante, que incluyen aguas, gaseosas, vinos por copa o por botella.

Embed - Vendimia Neuquina on Instagram: "#Countdown Wine lovers ¿Compraste + de 1 ticket? Si todavía no los asignaste seguí estos simples pasos para que tengan validez: 1 Entrá a la cartelera de aovivo.com.ar 2 Inicia sesión y tocá sobre tu imagen de perfil. 3 Toca el link Mis Eventos. 4 Ingresa al evento “Vendimia Neuquina 2024”. 5 Dentro del evento vas a encontrar una lista a tu nombre. Ahí suma a tus amigos como invitados, compartiendo el código de acceso o ingresandolo manualmente, con país, tipo y ID/DNI. Y todo listo para vivir momentos inolvidables ¡Te esperamos! IMPORTANTE : no se venden entradas en la puerta del evento solo a través de la ticketera. Link en bio! _ @schroederwines @munidesanpatricio @hgineuquen @lmneuquen @radiolu5am600 @mercedesbenzvans_arg @patritti_wines @secretopatagonico @branding.ideas . . . . . #venidmianeuquina #vino #patagonia #natalieperez #candevetrano #Vendimia2024 #EmocionesIntensas"