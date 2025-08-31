Con un crédito arrancó el proyecto turístico que soñó en el norte neuquino, la historia de Daiana

Daiana Cárdenas vive en Varvarco , en el corazón del norte neuquino. Desde marzo de este año está habilitada como prestadora de cicloturismo por el Ministerio de Turismo de la Provincia y también como guía de sitio en Áreas Naturales Protegidas . Su historia es la de una mujer que, con esfuerzo, fe y perseverancia, decidió animarse y compartir su senda en bicicleta.

“El emprendimiento lo tengo habilitado desde el año pasado, pero nunca salí a la luz porque tenía un poco de miedo. Me habilité como guía de cicloturismo y guía de sitio; conseguí el crédito para comprar las bicis y un poco me sobrepasó todo. Sentí que era mucho para mí sola”, confiesa Daiana .

Los créditos que otorgó el Ministerio de Turismo a través del programa MiPyme Turismo fueron una oportunidad que ella no dejó pasar. “Como voy todos los meses a Neuquén , un día se me ocurrió pasar por Turismo porque había visto una publicación de financiamientos. Pregunté y me sugirieron habilitarme como prestadora para poder acceder. Con eso me pude equipar, compré cinco bicis, cascos, luces e infladores”, cuenta.

cicloturismo

Aunque antes ya había intentado con dos bicicletas usadas adquiridas con un crédito personal, recién con esta habilitación sintió que podía transformar sus ganas en un proyecto sólido. “Nunca pude dar de alta esas primeras bicis, pero ahora finalmente pude. Es como que de a poco voy concretando mis sueños, liberando mis miedos”, dice emocionada.

Senda, turismo consciente

El emprendimiento se llama “Senda, turismo consciente”. El nombre no fue casualidad. “Tenía varios nombres dando vueltas, hasta que un día en una reunión de mi iglesia me senté en una silla y había una Biblia abierta. Pasaron unos minutos, miré la hoja y mis ojos se fueron directo a una palabra: ‘senda’. Para mí fue un mensaje. Sentí que Dios me estaba diciendo que ese era el nombre y que me iba a bendecir por eso”, recuerda con una sonrisa.

Con esa certeza, Daiana prepara lo que será su primera gran experiencia como prestadora: el alquiler de bicicletas y salidas guiadas durante el Trail del Bosque en Huinganco, del 19 al 21 de septiembre. “La propuesta es llevar las bicis a Huinganco, para que la gente las pueda alquilar y recorrer la localidad. Pensé en dos circuitos: uno muy tranquilo por el pueblo, y otro hacia Charra Ruca, que es un sendero hermoso con historia y naturaleza. Quiero que todos puedan disfrutar, familias, niños y acompañantes de los corredores”, detalla.

Ella misma organizó cada detalle. “La persona que alquile va a tener casco, kit de reparación y una bandolera refractaria. Estoy viendo también incluir una barrita de cereal de algún emprendedor local y una botella de agua. Quiero que sea una experiencia completa, cuidada y consciente”, explica.

Superar los miedos

La decisión de sumarse al Trail del Bosque no fue sencilla. “Siempre me da miedo, me bloqueo. En abril intenté largar una propuesta, me escribieron varios, pero me superó. Después lo volví a intentar y tampoco pude cerrar porque era fin de temporada. Ahora dije: voy a arrancar de manera social, con un tallercito, y me animé a hablar con los organizadores del Trail. Me apoyaron y acá estoy”, relata con honestidad.

cicloturismo 1

Además, Daiana organizó en Varvarco un taller gratuito de reparación y mantenimiento de bicicletas, que dictará el 13 y 14 de septiembre en el Salón de las Historias. “Es libre y gratuito para todas las personas desde los 10 años. Ya se inscribieron vecinos de Las Ovejas, Andacollo y, por supuesto, de Varvarco. Hay muchas mujeres, y eso me pone feliz, porque a veces sentimos que el mundo de la bici no nos pertenece, pero sí nos pertenece”, resalta.

El taller, articulado con la municipalidad, incluirá conocimientos básicos y prácticos. “Se va a entregar un certificado de participación. No salen recibidos en mecánica, pero sí con herramientas para cuidar su bici. Incluso con el programa Voy en Bici estoy gestionando una bicicleta para donar a un niño de la localidad, y también habrá sorteos de remeras de ciclismo que me regalaron amigos”, adelanta con entusiasmo.

Más allá de los obstáculos, Daiana avanza firme. “Mis miedos son los que por ahí me bloquean un poco, pero en eso estoy. Aprendí que todo se retribuye, y estoy súper agradecida”, reflexiona. Y agrega: “Para mí la bici, la montaña y la cocina son mi cable a tierra. Tengo tanto amor y pasión por eso, que por eso me costaba poner un valor monetario. Pero ahora entendí que es posible y necesario”.