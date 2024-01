Con un "garrafazo", organizaciones sociales pedirán que la provincia vuelva a entregar garrafas

Denuncian que desde diciembre no se entregan los vales para acceder al gas y que el precio es inaccesible.

Organizaciones sociales reclaman que, desde diciembre, el gobierno de la provincia no entrega los bonos de garrafas y que el camión garrafero tampoco pasa por los barrios. Además, anunciaron que este miércoles se llevará adelante un "garrafazo" en el monumento a San Martín para visibilizar la problemática y los precios inaccesibles.

En dialogo con LU5, Gladys Aballay, dirigente de Libres del Sur, señaló que según un relevamiento realizado por ellos, son 700 personas que dependen del bono de gas que entregaba Provincia para poder acceder a este servicio esencial. "Como el bono no está, hay personas que quizás podían comprar una sola garrafa al mes, hoy tienen que comprar todas, y el precio subió en diciembre, está al rededor de 12 mil en la planta y en el barrio es un precio que nadie controla", explicó.

El bono es utilizado para poder canjear una garrafa vacía por una llena con el camión repartidor. Pero, al no haber bonos, tampoco pasa el camión garrafero por los barrios. Gladys señaló que en los comercios de barrio, los precios no están controlados .

"He llegado a encontrar garrafas de hasta 18 mil pesos, son los precios que nunca se pudo controlar. Entonces la familias que por ahí no tienen como ir a buscar a las plantas, pagan esos precios. Se está haciendo imposible acceder a un servicio tan necesario para las familias que no tienen acceso a la red de gas", indicó la dirigente.

SFP Garrafas reparto frio clima (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Es muy lento el acceso a la red de gas, es un servicio muy privilegiado. Un ejemplo es la toma La Pacífica, que hace un montón de años se puso el cartel que se iba a poner gas a las familias y al día de hoy no lo tiene", agregó.

Además, se suma otra problemática que es la de los comedores que cocinan con garrafa. Gladys afirmó que eso compromete el funcionamiento de los mismos y que termina siendo una cadena de repercusiones: "Entendemos que el gobierno nuevo se está acomodando, pero hay cuestiones muy urgentes como el acceso a la garrafa".

Este miércoles a las 10, distintas organizaciones sociales concentrarán en el centro capitalino, en el monumento a San Martín, para llevar adelante un "garrafazo", donde visibilizarán el precio de la garrafa en la provincia y la repercusión del ajuste en los sectores populares.