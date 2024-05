Con un nuevo aumento, el boleto de colectivo será 289% más caro que al inicio del año

ON - Colectivos urbanos (8).jpg Omar Novoa

Las empresas KoKo y Tigre Iguazú tienen a cargo la gestión de los colectivos del transporte público en la ciudad. Sus ingresos están fijados en línea con una canasta de bienes fijada en el contrato en la que están incluidos todos los costos de la gestión del transporte urbano de pasajeros. La lista de los insumos es fija, lo que cambia son los precios, a veces a diario.

El del cole, en transición

La suba de mayo ya fue decretada por el Municipio, a la vez que fue iniciado el trámite para el cambio en las máquinas cobradoras del pasaje a bordo de los colectivos. Los tarifazos se generalizaron en los servicios públicos en los últimos meses producto de un cóctel de inflación con retiro de subsidios con efectos durísimos para los bolsillos de los usuarios.

En el caso del transporte público, el presidente Javier Milei resolvió no mandar más el fondo compensador a los gobernadores e intendentes que concesionan el servicio en el país, aunque siguió cobrando el impuesto creado para la constitución del fondo. Este tema motivó una temprana reacción del intendente Mariano Gaido contra el Ejecutivo nacional.

Una pelea a cielo abierto

La pelea se dio a cielo abierto en febrero. "El 85% del Fondo Compensador va al AMBA y el 15% se reparte entre todas las provincias", cuestionó el intendente la raíz del sistema en ese momento, a la vez que prometió intervenir con fondos municipales para evitar llevar el boleto a mil pesos o más, como ocurriría si no se cubrieran la plata que dejó de mandar el gobierno nacional.

gaido apertura sesiones concejo deliberante Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros no vamos a dejar que la tarifa llegue a mil pesos, pero los neuquinos no nos vamos a dejar avasallar, sabemos como defendernos", sacó pecho el jefe del gobierno municipal de la capital. Luego deslizó que llevará el caso a la Justicia si no hay resolución en las instancias administrativas para el reclamo.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo, el intendente puso en su discurso el planteo contra la gestión unitaria del presidente. "El Obelisco sigue teniendo los recursos, no dijeron que iban a dar de baja el impuesto compensador, al contrario lo que pagamos los neuquinos se lo llevan en el Obelisco y la gente de Buenos Aires, eso vamos a reclamar judicialmente", sostuvo.