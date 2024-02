Javier Milei subió a Mariano Gaido al ring: "No nos vamos a dejar avasallar"

El intendente de Neuquén dijo que evitará llevar el boleto del cole a mil pesos. Irá a la Justicia si no hay acuerdo político por los subsidios. Su rol en la liga nacional de jefes territoriales.

En el recorte nacional cayeron los subsidios del transporte para las provincias. "El 85% del Fondo Compensador va al AMBA y el 15% se reparte entre todas las provincias", cuestionó el intendente la raíz del sistema, a la vez que prometió intervenir con fondos municipales para evitar llevar el boleto a mil pesos o más, como ocurriría si no se cubrieran la plata que dejó de mandar el gobierno nacional.

"Nosotros no vamos a dejar que la tarifa llegue a mil pesos, pero los neuquinos no nos vamos a dejar avasallar, sabemos como defendernos", sacó pecho el jefe del gobierno municipal de la capital. Luego deslizó que llevará el caso a la Justicia si no hay resolución en las instancias administrativas para el reclamo.

La ciudad de Neuquén viene de renovar el parque del transporte urbano de colectivos por completo con un nuevo contrato de concesión de larga duración acordado con las concesionarias bajo reglas diametralmente distintas a la que pretende el Presidente. El sistema funcionaba con subsidios de los tres estados: Nación, Provincia y Municipio.

El cierre del grifo del gobierno federal a los fondos para el transporte es la causa madre de la integración de una liga de intendentes con el fin de resistir la caída de recursos con los que cuentan para sus planes de gestión. Hay dirigentes multipartidarios entre los jefes comunales autoconvocados, todos con preocupación por el impacto de las decisiones del gobierno nacional en sus gestiones y en la relación con sus vecinos. El transporte público es una víscera sensible del cuerpo social.

El intendente de Neuquén remarcó en un medio porteño la postura que fijó no bien se configuró la respuesta del gobierno nacional a lo que consideró "una traición de los gobernadores" para el fracaso en la aprobación de la Ley Ómnibus. "Gobiernan para el Obelisco", repitió varias veces el jefe comunal en una entrevista con la radio El Destape.

El salto a la escena nacional

Esa consigna funge de eje del discurso de batalla que sacó el intendente ante la situación que se planteó con la Nación en materia de recursos. Gaido participa del cónclave de intendentes, que se torno multitudinario a la hora de contar las firmas del primer comunicado del conjunto. Más de 20 jefes territoriales firmaron el primer documento en defensa de los recursos locales.

En ese ámbito, la procedencia de Gaido revaloriza su presencia fundamentalmente por el impacto comunicacional de Vaca Muerta y el interés que despierta todo lo relacionado con la formación shale que salvó al país de tener que exportar más de la mitad de los hidrocarburos que consume.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MarianoGaidoOk/status/1755692434351120837&partner=&hide_thread=false Junto a los intendentes de la principales ciudades nos autoconvocaremos en los próximos días para solicitar la revisión de la medida — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) February 8, 2024

El intendente remarcó el aporte fundamental de la provincia a la matriz energética nacional, que además de Vaca Muerta comparte con Río Negro represas superproductoras de electricidad que alimenta al sistema interconectado nacional. Tomando la respuesta inicial del gobernador rionegrino Alberto Weretilnek al maltrato de Milei a las provincias, Gaido dijo que Neuquén podría cortar la provisión energética si actuara como lo hace Milei con las provincias.

Al pie del primer documento de la incipiente organización de intendentes contra los recortes de Milei, junto a la firma de Mariano Gaido aparecen las de Daniel Passerini (Córdoba), Jorge Jofre (Formosa), Pablo Javkin (Rosario), Juán Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juán Pablo Poletti (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta) Rosario Romero (Paraná), y Raúl Jorge (San Salvador De Jujuy).

También firmaron los intendentes Marcos Ferrer (Río Tercero), Javier Martínez (Pergamino), Santiago Passaglia (San Nicolás), Ulpiano Suarez (Mendoza), Pablo Petrecca (Junín), Eduardo Accastello (Villa Maria), Damián Bernarte (San Francisco), Eduardo Tassano (Corrientes), Carlos Saloniti (San Martín de Los Andes), Luis Bertolini (Plottier) y Marcos Castro (Viedma).