Javier Milei sobre el recorte de los subsidios al transporte público: "Pueden dejar de gastar en hacer recitales"

"Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, corrupta, perversa. ¿Dónde empezó a estallar todo? Cuando se empezó a tratar el tema de los fideicomisos, porque son grandes cajas donde roba la política", afirmó en declaraciones a Radio Mitre desde Roma, donde participará de la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina.

Al justificar el freno a las transferencias de subsidios al transporte, Milei señaló que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, está "llorando por 20 mil millones de pesos de los subsidios, pero paga 27 mil millones en pauta oficial. Que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro)".

tarjeta sube 1200x678.jpg

"Vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto. En sólo dos meses terminamos logrando el ordenamiento ideológico y que quede bien claro quiénes son los que están a favor de la libertad y quiénes, a favor del curro de la política", subrayó.

Respecto al consecuente aumento del boleto de los colectivos en todo el país, Milei afirmó que "pueden dejar de gastar en pauta oficial o en hacer recitales", por lo que consideró que "no necesariamente" el freno a las transferencias a las provincias debería impactar en el bolsillo de la gente. "¿Acaso las provincias no tienen sus propios recursos? No voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central, ir liberando el mercado de cambio".

"La economía va a salir adelante, voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad, y en el medio voy a dejar en evidencia quiénes son los políticos corruptos", añadió.

El impacto del recorte en Neuquén

Tras la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte del interior y no a los de la ciudad de Buenos Aires, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, aseguró que los jefes comunales van a trabajar para recuperar el beneficio y así evitar una suba del boleto que perjudique a los vecinos de la ciudad.

Gaido manifestó su preocupación por el anuncio del gobierno nacional de quitar el Fondo Compensador que subsidia al transporte de las provincias del interior, y aclaró que las ciudades fuera de Buenos Aires siempre fueron las que menos aportes recibían. Sin embargo, la decisión del gobierno de Javier Milei podría incrementar el valor del transporte podría quintuplicar el valor actual del sistema COLE, que fue fijado en 450 pesos.

COLECTIVO COLE.jpg Claudio Espinoza

“Tenemos claro que el costo del boleto sin este Fondo dejaría el valor del pasaje en $2250”, afirmó Gaido, quien consideró que, de efectivizarse, esta quita de aportes de Nación impactará directamente en el bolsillo de los trabajadores de la ciudad.