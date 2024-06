Confirman que no hubo cierres de oficinas de ANSES

"No fue suerte que esas oficinas no se cierren, sino que llevó mucho trabajo. Todo dentro del organismo es bastante burocrático y lento y en cuanto a los traslados tienen que pasar por varias firmas, varias autorizaciones, y eso es lo que nos demoró", explicó.

anses-jubilados.jpg El panorama de las jubilaciones es preocupante: la caída es muy pronunciada.

Además, confirmó que lo mismo ocurrirá en la oficina de ANSES de Aluminé donde aseguró ya cuentan con un jefe y un empleado que aceptó su traslado. Aunque aclaró que por cuestiones climáticas aún no saben si podrán abrir el lunes o qué día de la semana que viene. Una vez que el empleado llegué también ahí estará abierta de lunes a viernes.

El flamante funcionario explicó que están vigentes decretos por los que no pueden tomar nuevos empleados por lo que explicó que trabajan en los traslados con el personal que ya cuenta el organismo.

14 oficinas de ANSES en Neuquén

En Neuquén ANSES cuenta con 14 oficinas con 470 empleados de planta permanente. "Las 14 van a seguir funcionando", aseguró. Las dudas surgieron tras la desvinculación de 63 personas que estaban contratadas -entre Neuquén, Río Negro y La Pampa- y a quienes no se les renovaron sus puestos laborales a partir del desembarco de la nueva gestión nacional.

Chialva dijo que al asumir encontró un organismo, que a nivel nacional, "tiene varias gestiones un poco descuidadas" y dio como ejemplo las empresas de limpieza, a quienes "hace un año no se les pagaba sus servicios", "alquileres que no se han pagado hace un año o año y medio", "deudas a la Policía Federal que presta servicio de seguridad" y "una flota de vehículos que que no tenían mantenimiento".

También destacó que el personal de ANSES puede afiliarse a cuatro sindicatos diferentes y dijo. "Algo tenemos que corregir de lo que se hizo mal hasta acá", aseguró el flamante funcionario quien además dijo que todos los empleados tienen acceso a él.

ANSES Pago Jubilaciones.jpg Las jubilaciones finalmente confirmaron sus nuevos montos, pero están por debajo de lo esperado.

Dentro de las oficinas de Neuquén que aún no alcanzó a visitar están Rincón de los Sauces y Chos Malal, y el funcionario aclaró que lo hará en los próximos días si el clima se lo permite.

"Tengo dos objetivos, uno es estar muy cercano a los empleados. He encontrado en el ANSES empleados de muchos años, de mucha experiencia, de mucha capacidad, que lamentablemente la política los ha desvalorizado en la última gestión. Los ha corrido de su función. A ellos yo los estoy volviendo a nombrar en esos lugares de decisión y de gestión. Quiero además ordenar lo que está desordenado y trabajar muy cercano con ellos, independientemente de la ideología política de cada uno", destacó.

El flamante delegado admitió que tienen un atraso en algunas cosas como ser en los turnos y dijo que todo eso lo irán corrigiendo. "Yo ingresé a partir del 15 de abril, tengo mi resolución para poder sentarme legalmente en esta oficina. He trabajado casi 20 días antes,desde el 26 de marzo conociendo a la gente, charlando con ellos sin resolución, pero el tinte tiene que ver del organismo, volverlo a poner como un organismo de gestión con la mejor capacidad de cada empleado y con la mejor atención a cada ciudadano y poder resolver la búsqueda que el empleado viene a ser por un derecho, por un reclamo, por una situación hacerlo de la mejor manera", aseguró en declaraciones a Radio Capital.

Por último, el funcionario aseguró que la oficina del Oeste de ANSES no solo no va a cerrar sino que además están trabajando para que funcione también ahí PAMI.