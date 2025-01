Confirmaron el hallazgo del cuerpo de Dante, el hombre ahogado en el río Neuquén

WhatsApp Image 2025-01-13 at 1.21.29 PM.jpeg

El hallazgo en Villa Manzano

"Por supuesto, nos hubiese gustado encontrar a alguien con vida, pero llegamos al rescate del cuerpo", destacó Aguilar y mencionó que fueron prácticamente 72 horas, desde el miércoles a las 4.30 de la tarde al sábado casi a las 5. A su vez, subrayó que "la esperanza es lo último que se pierde, lo hallamos a 9 kilómetros del punto cero".

El cuerpo se encontraba flotando a dos kilómetros río arriba de la estación de bombeo de Villa Manzano, en jurisdicción de Río Negro, y en un punto clave dentro del radio de rastreo trazado por los equipos de rescate.

Consultado por la situación en que fue encontrado, Aguilar explicó que si bien los testigos lo vieron hundirse a la altura de la picada 3 y medio en El Chañar, "es normal que por los procesos que va pasando el cuerpo 72 horas después flote, porque se generan burbujas de aire, y varía si la persona si la persona había comido, la grasa temporal y la temperatura del agua".

WhatsApp Image 2025-01-13 at 1.21.28 PM.jpeg

La importancia del operativo

Cuando los bomberos encontraron el cuerpo, se encontraban en el límite de jurisdicción, a la altura de los cables de alta tensión, dos kilómetros más arriba de Villa Manzano. "El personal de bomberos lo rescata para no perder el cuerpo y lo lleva al EPAS de Villa Manzano", expresó Díaz, el jefe de la Comisaría 13, quien destacó la coordinación de la fiscal Borelli con la justicia de Río Negro, que sabiendo que se trataba del vecino buscado, lo levantó, pero fue retirado por unidad forense del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. De esa manera, la autopsia es realizada en Neuquén y no tuvo que hacerse en Roca, evitándose mayor burocracia y dilaciones.

Sin dudas, el operativo de búsqueda del bañista de San Patricio del Chañar es destacable teniendo en cuenta la rapidez y los rastrillajes simultáneos por parte de Bomberos de la Policía de Neuquén. El día miércoles, como la desaparición fue a la tarde, se pudo hacer una búsqueda de manera superficial y luego los buzos sumaron los rastrillajes subacuáticos.

Participaron bomberos de Neuquén, Chañar, Centenario y Prefectura y para el día viernes ya habían extendido la búsqueda hasta el balneario de Villa Manzano, a 12 kilómetros y medio aproximadamente aguas abajo por río Neuquén.

WhatsApp Image 2025-01-13 at 1.21.28 PM (1).jpeg

"Estamos muy conformes con el trabajo de bomberos de policía de Neuquén que viene trabajando arduamente en otros rescates, como el del hombre del norte neuquino desde el mes de diciembre, y también se sumó el rescate de la chiquita de Balsa Las Perlas que no aparece".

El alivio de la familia

Como en toda desaparición, aunque haya indicios y testigos, la ausencia del cuerpo supone especulaciones sobre qué pudo haber sucedido. Por eso, en el caso de un ahogamiento accidental, el hallazgo del cuerpo es fundamental para que la familia pueda tener la certeza de lo que sucedió y despedirse de manera digna.

En este sentido, Aguilar destacó que tras encontrar a Dante Catalán, se les permitió hablar con la familia conforme las características morfológicas de Dante y contarles la noticia del hallazgo. "La familia nos agradeció todas las tareas que hicimos, no deja de agradecer por ubicar el cuerpo tan rápido", dijo Díaz y destacó que "constantemente estuvo acompañándonos con la angustia que lleva la espera de este tipo de situaciones".

Como ya se había informado, la víctima tenía 43 años, era oriunda del norte del país y hacía 15 años que habitaba en la zona de San Patricio del Chañar desde que llegó buscando trabajo. La familia de Dante estaba integrada por su hija de 17 años y una pareja conformada hace más de tres años que había recibido la visita de familiares del norte que venían para la temporada a buscar trabajo a distintos rubros como albañilería o en la fruta, que es el fuerte de la zona.

WhatsApp Image 2025-01-13 at 1.21.27 PM.jpeg

Los sobrinos con los que estaba el miércoles son de la actual pareja, lo conocieron ese día y fueron a ese lugar que no está habilitado como balneario. Por el desconocimiento de la zona que parecía peligrosa, los nuevos sobrinos no quisieron tirarse al agua. Cuando Dante se tiró y no podía volver a la orilla, uno de ellos tuvo la valentía de intentar salvarlo. Se trata de un joven de apellido Cruz de 28 años que se tiró al Río Neuquén. "Es destacable haberse animado a rescatarlo, me dijo 'no nado bien jefe', y tampoco lo alcanzó en el agua, porque la víctima iba tan rápido, entonces el joven salió hacia una zona baja", expresó Díaz.

Además del aporte humano por parte del sobrino de Catalán, su testimonio de lo que observó una vez que salió del lado oeste del río fue fundamental para la tarea de búsqueda que iniciaron los bomberos instantáneamente al ser alertados: "aportó información confiable, repitió muchas veces la situación y no cambió nunca, así que nosotros teníamos certeza que estuvieron flotando entre 800 a mil metros, su tío no logró aferrarse de alguna rama, y se lo vio por última vez justo en el lugar donde estaba una parejita que también aportó esa información".

Por último, a partir de este trágico hecho generado en un lugar que no está habilitado para bañarse, el flamante comisario aseguró: "vamos a empezar a trabajar para que se concientice, es parte de la costumbre popular de los residentes del área de Chañar, pero el agua es tan correntosa que no está habilitada por ese motivo" y destacó que "el balneario de El Chañar es hermoso, con pileta y rescatistas".