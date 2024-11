Conflicto, paro y versiones cruzadas con los inspectores de tránsito en Neuquén

Desde el 1 de noviembre están con retención de tareas tras un cambio de turno "no consensuado". Desde la Municipalidad dicen que el reclamo no es general.

SFP Reclamo de transito municipal (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, la empleada calificó la medida de cambio de horario como "arbitraria y hostil" ya que aseguró que se trata de "represalias por no acatar las órdenes". "No respetaron los acuerdos que teníamos y me notificaron de una sanción disciplinaria, me dicen que yo nunca acato órdenes, que me opongo. Pero hace 12 años que trabajo en el sector y es la primera vez que hay un grueso tan importante de personas con certificado psicológico, no nos dejan trabajar en paz, nos persiguen. Hay maltrato laboral", denunció.

Respuesta de la Municipalidad

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén de la que depende Tránsito, Francisco Baggio confirmó a este diario que el resguardo que brindan los inspectores de tránsito en la vía pública "está garantizado" y aclaró que el sector tiene 90 inspectores de los cuales "11 son los que están realizando medidas de fuerza".

Francisco Pancho Baggio

El funcionario explicó que, al haber 17 personas sin trabajar con certificado médico, propuso al resto del personal opciones para garantizar el trabajo en el turno tarde pero "no quisieron hacerlo". "Como no tomaron ninguna opción me obligaron a tomar la decisión y notifiqué a tres personas que los pasaba a la tarde temporalmente, y luego empezaron a decir que hay malos tratos en el sector", aseguró.

Baggio recordó que está a cargo del área desde el 2019 cuando asumió con la gestión del intendente Mariano Gaido y aseguró que no hay antecedentes en estos años de problemas con el personal. "No existen denuncias por malos tratos, ni registro en los libros de actas. Mi responsabilidad es cubrir el turno tarde, cubrir todos los turnos y eso hice", explicó.

Ante el reclamo de falta de personal, Baggio informó que se reunió con las autoridades de Sitramune, con quienes acordó la apertura de un concurso interno para reubicar trabajadores de otras áreas a Tránsito, ya que aclaró que no hay posibilidades de tomar más personal externo.

"El área está trabajando y nunca dejó de trabajar. Tomo esto como una medida ingrata contra la gestión y contra mí en particular", manifestó el funcionario, quien además recordó que cuando ingresó el sector solo tenía cinco motos y que durante su gestión ya se compraron 53 y se invirtió en la seguridad de los empleados a quienes les brindaron la ropa adecuada y la sede propia en el Parque Central.