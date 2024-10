Conflicto universitario: el relato contra el terrorismo y la denuncia de la rectora

El hecho: el movimiento estudiantil está en plena rebelión contra el ajuste de Milei a las universidades. no habría universidades tomadas sin el ajuste de Milei, que empobreció a los docentes y no docentes y puso en riesgo el funcionamiento de las carreras.

Milei tiene sus razones para dejar sin presupuesto a las universidades, los estudiantes y trabajadores también tienen las suyas para definir el alcance de una manifestación que consideran justa. No tiene nada que ver con terrorismo , pero el gobierno insiste en que no es otra cosa que eso. Y juega con los parecidos de las tomas derivadas del veto presidencial al financiamiento con la violencia política de los ‘70 , a pesar de las diferencias estratosféricas que existen.

Conflicto universitario, el relato oficial

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, eligió los dichos de un outsider que se metió en una nota televisiva para sentar su postura sobre los estudiantes sublevados contra el ajuste.

guillermo francos Guillermo Francos tendrá protagonismo exclusivo en la Cámara de Diputados este miércoles.

El testimonio adoptado por el funcionario concluía que las tomas universitarias fueron el desencadenante de la violencia de la década del ‘70, que en definitiva fue conducida desde el Estado por la dictadura, que ejecutó un genocidio con una guerra imaginaria contra el terrorismo como excusa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que los estudiantes fabrican bombas molotov y, entonces, está preparando a las fuerzas de seguridad para enfrentarlos.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, acusaron de “ladrones” a los dirigentes universitarios, en quienes ven a delincuentes que defienden el objeto del delito cuando reclaman que con la mitad de la plata no se puede sostener la misma actividad.

Saben el presidente y su ministro que la mayor parte del presupuesto universitario va a los salarios de los profesores, investigadores y no docentes. De todos modos no se privan de alimentar la operación para disfrazar que los rectores son líderes de mafias organizadas para robarse todo. De otra forma no podrían explicar las razones lógicas de dañar el sistema universitario para salvar una asignación que no afecta al equilibrio fiscal, pero permitiría reacomodar los ingresos de los trabajadores universitarios como las partidas para funcionamiento de las instituciones.

La pelea es política, con fines ideológicos y electorales. La línea condenatoria contra los rectores fue recibida por aplausos en el Coloquio de Idea, que congrega a los más granado del establishment nacional, un sector en el que Milei no perdió nada del apoyo que arrastra desde el principio, al contrario de lo que revelan las encuestas con su imagen en la sociedad, que está perdiendo puntos de aceptación desde hace unos meses.

ministro caputo coloquio idea

A la vez que apuesta a que prenda su ataque a la universidad en las bases de la sustentación original de La Libertad Avanza, constituida por el 30% de los votantes que arrancaron en las PASO, siguieron en las generales y cimentaron la victoria en el balotaje contra el peronista Sergio Massa.

La primera reacción, desde la UNCo

El presidente miente y tergiversa datos mientras intercala acusaciones e insultos para los rectores, a la vez que el aparato comunicacional estatal y paraestatal relata la gesta antiterrorista del gobierno libertario con amenazas de represión hacia los que protagonizan las tomas.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, reaccionó en la dimensión que sugiere el escenario: hizo una denuncia penal en la Justicia Federal ante una amenaza de Milei con repetir violaciones a los derechos humanos y casos de lesa humanidad en respuesta a las protestas de los estudiantes.

La rectora de la UNCo Beatriz Gentile en la Fiscalia Federal 03.jpg Claudio Espinoza

“Entendemos que la amenaza advertencia del presidente constituye una gravísima falta a sus obligaciones como Jefe supremo de la Nación Argentina, incumpliendo las normativas que a lo largo de estos años se dictaron en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, dice la denuncia de Gentile, patrocinada por el abogado Marcelo Medrano.

Con la guerra al movimiento estudiantil el gobierno amplía las fronteras enemigas mucho más allá del kirchnerismo, que es el universo más cómodo para la confrontación, o el trotskismo. En la universidad, los radicales tienen raíces fuertes. A Milei le sirve enfrentarlas porque, cree que le jugará a favor en su estrategia para quedarse con una parte del radicalismo junto al Pro en distritos clave en las elecciones del 2025. También hay una inmensa cantidad de estudiantes independientes en las aulas de las universidades nacionales, que no está considerada por el relato oficialista.