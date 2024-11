Confluencia de Cervezas: grilla de artistas, hora, lugar y cervecerías participantes

Cerveza artesanal Neuquén Omar Novoa

Confluencia de Cervezas: las participantes

¿Cuáles son las cervezas que no paran de fabricar para este fin de semana? Antares, Immer, Beyla, Owe, Borken, Llegando los Monos, Epulafquen, Kumpel, Bosque, Gurke, Amios, Bruselas, Klover, Mutisia y Väns Öl.

Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, contó a LMNeuquén que hay varias cervecerías locales premiadas y que estarán en el Parque Jaime de Nevares con todos sus estilos de cervezas.

"Las quince cervecerías van a estar con sus cervezas estrellas, las más buscadas, para que todos puedan probarlas. Y además, para que nadie haga filas para comprar su pinta, cada uno traerá el doble de canillas para que haya un despacho más ágil", confirmó Cayol.

festival confluencia cervezas 2023.jpg

Entre los 32 carritos gourmet habrá hamburguesas, papas, lomitos, shawarma y muchas opciones más para pasar una tarde noche a puro placer. Las 15 cervecerías son parte de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, desde donde ultimaron todos los detalles junto a la Municipalidad.

El secretario de Turismo y Promoción Humana comentó que están más que contentos con la organización en conjunto que llevaron adelante para este evento, que esperan tenga miles de concurrentes durante los tres días.

Cerveza local

Bruno Grosso, es el creador de la cerveza Llegando Los Monos y contó a LMNeuquén que "Confluencia de Cervezas" es una fiesta a la que todos los cerveceros le ponen mucha garra año tras año.

"Cada nueva edición esta fiesta crece más, implica mucho trabajo previo de todos, mucha producción de cerveza que esta última semana se intensifica", contó el cervecero, quien dijo además que es una oportunidad para conocer a los clientes y servirle ellos mismos su birra.

festival confluencia cervezas 2.jpg

Llegando los Monos se produce en la fábrica de Owe hace 4 años. "Tengo marca pero no tengo fábrica, no cuento con un establecimiento. Entiendo que es el camino que está haciendo el rubro, cada vez más productores comparten las fábricas porque no hace falta que estén produciendo las 24 horas", aseguró.

"Es para donde entiendo que está tendiendo el rubro. Hay cada vez más fábricas que se juntan para trabajar en el mismo lugar. En Neuquén creo que soy el único, pero en Buenos Aires ya son muchos que trabajan de esa forma", contó Grosso quien indicó además que su cerveza se vende en latas en varias vinotecas, bares, almacenes y restaurantes, rubro del que se encarga su pareja Verónica, y en barriles directamente en bares, tarea que él lleva adelante.

Confluencia de Cervezas: las bandas locales

El line up de "Confluencia de Cervezas" tiene a importantes y destacadas bandas locales para diferentes edades de visitantes.

La fiesta arranca el viernes 29 de noviembre a las 18 y a las 20.30 es el turno de Blue Train de abrir el escenario de espectáculos. A las 21.30 se subirán a escena RDJ & The Fool Gang4.

La Estafa Dub

El cierre de la primera jornada de fiesta estará a cargo de la banda neuquina La Estafa Dub que promete brindar un show para no parar de bailar.

El sábado 30 de noviembre abrirán el escenario los músicos de Diamond Band a las 20.30, luego a las 21.30 se presentará la banda Sou Safari y a las 22.30 cerrará la noche La Baila Maribel.

El domingo 1 de diciembre a las 20.30 se presentará Maca Montovi, a las 21.30 La Forma del Aire y a las 22.30 cerrará la fiesta Everlong FF Tribute.