Convocan a la cabalgata que rinde homenaje al soldado neuquino fallecido en Malvinas

Será la 32ª edición de la calbata en memoria del soldado Jorge “Moncho” Águila y de todos los caídos en la guerra. Los detalles de la travesía.

Convocan a jinetes y familias en general a la nueva edición de la tradicional cabalgata en homenaje al soldado Jorge “Moncho” Águila en la localidad de Picún Leufú . Será una propuesta única en la provincia que año a año se renueva para mantener viva la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas .

“Es la única cabalgata que se realiza en homenaje a un soldado que falleció en Malvinas”, dijo el ganizador de la actividad, César Moreno , a Radio y Televisión del Neuquén (RTN), en alusión a Águila cuyos restos descansan en Paso Aguerre. Agregó que la invitación “está abierta a todo el público en general de la provincia”.

La edición número 32 comenzará el próximo 1 de abril a las 18 con el acto de salida simbólica en el Museo de los Veteranos de Malvinas de Picún Leufú, ubicado frente a la Comisaría Novena. La partida oficial será el 2 de abril a las 7 de la mañana, con destino a Paso Aguerre , en un recorrido de 60 kilómetros que se completa en una jornada.

La cabalgata se extenderá durante tres días, con regreso previsto el 4 de abril por la tarde. En el trayecto de vuelta, los participantes realizarán una parada en Limay Centro, donde se dispondrá alojamiento.

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Dónde inscribirse para participar de la cabalgata

Moreno, quien participa desde hace 15 años y actualmente forma parte de la organización, subrayó el valor simbólico de la actividad: “Es algo muy lindo. Siempre tratamos de transmitir a los jóvenes que el sentimiento por Malvinas tiene que ser de todos”.

Además, destacó el acompañamiento institucional: “Queremos agradecer al Estado provincial y al Estado municipal, que siempre colaboran. Sin ese apoyo sería muy difícil sostener esta cabalgata, que igualmente se hace a pulmón desde hace muchos años”.

Desde la organización informaron que quienes deseen sumarse pueden inscribirse a través de la página de Facebook “Cabalgata Picún Leufú” o comunicándose directamente con los organizadores. Incluso, se reciben inscripciones hasta días previos al inicio.

La propuesta incluye la logística necesaria para los participantes, con espacios para el alojamiento de animales, carros y jinetes. “No hay inconvenientes en ese sentido, siempre tratamos de darle lugar a todos los que quieran participar”, aseguró Moreno.

Cada año, la llegada a Paso Aguerre se convierte en uno de los momentos más emotivos. La comunidad local recibe a los jinetes con hospitalidad, reforzando el carácter colectivo y conmemorativo de la travesía.