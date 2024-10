Convocan a un foro ciudadano para recuperar las hidroeléctricas y controlar su impacto ambiental

"No es una lucha que empieza hoy, la discusión por las hidroeléctricas se inició con los propios obreros que construyeron El Chocón , que pedían que ese esfuerzo para producir energía sirva para algo", dijo el defensor del pueblo adjunto, Emmanuel Guagliardo, en relación al movimiento obrero de El Choconazo, y la importancia de ser partícipes en el debate por la explotación de los recursos naturales provinciales.

ON -Defensoria del Pueblo (2).jpg Omar Novoa

"Desde la base hay una falta de participación popular y de derechos a impactos ambientales de las hidroeléctricas que nunca fueron tenidos en cuenta. Luego viene la privatización en los 90, durante 30 años se les cedió la concesión a grupos económicos trasnacionales, se suponía que iban a administrarlas hasta 2023 y ahí nos encontramos con un festival de prórrogas", dijo Gugliardo y aclaró: "En 2024 quedó claro que las provincias tienen que participar en la concesión porque están emplazados en espacio territorio provincial y son bienes de domino provincial que compartimos con Río Negro".

Una lucha popular por las hidroeléctricas

Para el Defensor adjunto, la defensa de las hidroeléctricas se encuadra en un debate por el federalismo y la facultad de las provinciales sobre los recursos naturales, que está contemplada en la Constitución Nacional. Por eso, convocó a la comunidad a ser parte del debate.

"No es solamente una lucha de los gobiernos, ya sean nacionales o provinciales, ellos vienen generando un espacio de diálogo que no ha dado ningún fruto. El Estado Nacional es deudor de la diferencias de liquidación de regalías por miles de millones de pesos y esa deuda no ha sido reconocida e los últimos 10 años, ni con gobierno anterior ni con gobierno nuevo", expresó.

Ante los cambios que se dieron en la Secretaría de Energía de la Nación tras la renuncia de Rodríguez Chirillo, Guagliardo se mostró pesimista. "Desconozco la orientación de la nueva autoridad energética en el país pero entiendo que obedece mas a un cambio de posiciones de grupos económicos energéticos que un cambio de gobierno que piense en recuperación de soberanía", afirmó.

ROLANDO FIGUEROA- hidroeléctricas.jpg

Para él, es necesario que la población retome el protagonismo para llegar a soluciones concretas. "Cuando los pueblos ceden este tipo de debates estratégicos y de fondo a la voluntad de mandatarios, los debates quedan en los pasillos. Eso no ha dado frutos", señaló.

En ese contexto, desde la Defensoría se convocó a la primera reunión de un foro permanente, en donde esperan la participación de la comunidad en general, los sindicatos, científicos, estudiantes y colegios profesionales, entre otros espacios de participación ciudadana.

El objetivo final es generar un espacio de diálogo permanente, con reuniones que se sostendrán hasta que se logre el objetivo de tener mayor incidencia en las decisiones sobre los recursos naturales provinciales, el cuidado ambiental y la generación de energía.

El primer paso, por el ambiente

Más allá de la participación plural de la comunidad en el Foro, Gugliardo adelantó que, como Defensoría, van a impulsar un reclamo administrativo en relación a la falta de participación de Neuquén en el manejo de las hidroeléctricas.

SFP Reunion por Represas Hidroelectricas en Legislatura (14).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Vamos a impulsar un reclamo administrativo en la provincia exigiendo que las hidroeléctricas cuenten con licencia ambiental otorgada por la provincia", dijo y aclaró que "hay una renuncia al rol de contralor ambiental que me parece que hay que recuperar desde este foro la discusión sobre fiscalización ambiental".

Dijo que "no puede ser que estos proyectos de gran impacto en su operación cotidiana no tengan ningún tipo de fiscalización ambiental de la provincia para mega emprendimientos y por eso hay que generar nuevas herramientas en la discusión".