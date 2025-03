Corridas, insultos, patadas y piñas: los vecinos de Unión de Mayo se enfrentaron con los motociclistas

En los videos que filmaron los vecinos, se puede distinguir cómo corren a los motociclistas que discuten aduciendo que tienen los papeles en regla y no tienen escape libre. La bronca estaba desatada. "Terminó mal, vuelvo a repetir, va a pasar algo peor, no podíamos pararlo, los chicos son de entre 17 y 25 años, encararon a los vecinos como que el derecho era de ellos y no de nosotros", describió Ancafil y agregó: "hubo piña, patadas, hasta yo estuve metido defendiendo a los vecinos, son muy atrevidos, los chicos decían ´pero ustedes no nos dan un lugar´. Pero si esto ya es un barrio formado... se referirán a la Municipalidad".