Cortaron la Avenida del Trabajador porque se quedaron sin comida

"Dependemos del comedor para la comida del día a día y hoy por hoy Desarrollo Social no está bajando insumos y las mismas chicas del comedor nos pidieron ayuda porque no saben cómo más reclamar y por eso estamos acá como beneficiarios", explicó la mujer en declaraciones a LU5.

comedores Reclaman insumos para comedores a Desarrollo Social. gentileza

El bloqueo en Avenida del Trabajador incluyó la quema de cubiertas para visualizar el conflicto entre los vecinos y finalmente llegué a oídos de las autoridades.

La vecina narró con angustia que solo le pudieron dar dos pedazos de pan a cada uno y dijo que no sabía cómo iba a hacer para darle de comer a sus hijos. "El lunes encima es feriado, entonces si no llega la mercadería mañana (viernes) no vamos a tener comida hasta el martes. No nos queda otra que cortar y reclamar porque es un derecho que tenemos nosotros", destacó.

También otro vecino, Carlos, manifestó su bronca ante la imposibilidad de poder almorzar en el comedor y destacó que en el corte había abuelos y niños pasando frío y bajo la lluvia con ropa precaria.

"Hay plata para la campaña, para los afiches, y no hay plata para los comedores. Terminemos con esta pavada y ayudemos a la gente humilde. Necesitamos darle de comer a las criaturas", afirmó el hombre, quien además contó que vive de changas, como es vender cobre.

Reclamo a diputados

Referentes de las organizaciones sociales quieren que los diputados intercedan para que llegue la asistencia a los que necesitan. Entran en el pedido las obras de carácter social, los planes para reforzar ingresos y los insumos de los comedores y merenderos.

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, dijo que además de la apelación a la intervención de los legisladores, buscan una solución a través del ministro de Economía, Guillermo Pons.

“La situación al día de hoy es que lo que habíamos convenido de abril hasta septiembre es la cuestión de obras que se viene cumpliendo, pero todos los meses tenemos que salir a manifestarnos para que nos paguen lo que nos deben”, dijo Mauro a LMNeuquén.