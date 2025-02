Corte en el ingreso al Dique Ballester: padres de una escuela reclaman que no hay aulas

"Hace años que se viene reclamando la ampliación de la escuela o la construcción de un nuevo edificio, ya que tiene más de 80 años, ya que no se encuentra en condiciones y la matrícula crece año tras año", explicó Valeria, una de las mamás en diálogo con LU5.

Asimismo, aclaró que a este establecimiento concurre la mayor parte de los chicos del sector norte de la localidad, ya que es la única escuela primaria que hay en esa zona. "Este año la matrícula aumentó de 250 a casi 300 chicos, que hoy deberían haber empezado las clases", dijo.

La mujer recordó que ya en octubre del año pasado, las autoridades acordaron con la ministra de Educación, la colocación de tráilers -que funcionarían como aulas - ya que resta definir dónde va a ser la construcción del nuevo edificio o la ampliación del mismo.

"Se garantizó en diciembre la puesta de cinco tráilers para dar inicio al inicio de clases ahora, pero es algo que no pasó y ayer nos encontramos con que nunca los trajeron", manifestó indignada. En este contexto, la propuesta de los directivos de la escuela es "brindar las clases una semana a unos grados y otras semanas a otros, por lo tanto decidimos que no aceptamos, que hasta que no se cumpla lo pautado con la ministra no vamos a empezar las clases", afirmó Valeria.

Corte hasta nuevo aviso

Respecto del corte que realizan los padres- junto a sus hijos - a la altura del ingreso al Dique Ballester, precisó que se trata de una medida por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno provincial pueda dar alguna certeza sobre la colocación de los tráilers que garantice el dictado normal de clases a todos los alumnos, todos los días.

Respecto a la metodología de la medida, aclaró que el corte se levanta durante 15 minutos cada una hora. "Se deja asar a quienes tienen urgencias, consultas médicas, colectivos y policía", afirmó.