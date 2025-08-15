Corte de luz en pleno centro de Neuquén: hasta qué hora es

La Cooperativa CALF informó que se trata de un corte de luz programado. El suministro también está afectado en el bajo.

La Cooperativa CALF informó que este viernes se llevarán adelante dos cortes de luz programados en Neuquén. Uno se lleva adelante en el centro de la ciudad, mientras que el otro afecta un sector del bajo.

El organismo local precisó que el primer corte de luz es de 6 a 13, desde la calle Buenos Aires hasta Mendoza entre Leloir y Pinar. Es para realizar mantenimiento en recintos y subestaciones subterráneas.

Por otra parte, de 06:45 a 10:15 el corte de luz es desde la calle Don Bosco hasta Av. Olascoaga entre Sarmiento y Teodoro Planas. En este caso, es por solicitud de terceros y se trata de una medida autorizada por el órgano de control municipal.

"Para evitar inconvenientes recordá tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y las áreas son aproximadas", aclaró Calf.

Corte de luz en el bajo neuquino (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Otros cortes de luz en Neuquén

Por otra parte, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, informó que en algunos sectores de Centenario se realizará un corte programado de energía eléctrica este viernes, en el horario de 9 a 10, con el objetivo de realizar tareas de montaje de línea de media tensión.

La medida afecta: Parque Industrial Centenario (PIC), sector Autódromo, Perfil S.R.L., Mauad S.R.L., Transportes Águila, Planta de Agua EPAS y manzanas 48 hasta 70 inclusive.

Por otra parte, este sábado el EPEN realizará un corte de energía eléctrica en la zona rural de Loncopué, con el objetivo de instalar un reconectador en línea rural. Será de 10 a 15. Afecta: Cajón El Manzano, Huarenchenque, Cajón de Almaza, Campana Mahuida, estancias aledañas y nueva urbanización.

"Solicitamos a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar", pidió el organismo provincial.