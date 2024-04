Corte y caos de tránsito en la Avenida Argentina: confluyeron dos protestas en pleno centro

"Exigimos la firma del convenio que se comprometieron en el día de ayer jueves 25/04, y que dijeron que no podía dilatarse por motivos administrativos. Hoy venimos a firmar y nos encontramos con que el convenio no está listo y además nadie nos recibe", señalaron.

"No nos vamos a ir sin la firma del convenio que reconoce el trabajo que realizamos todos los días, rescatando toneladas de materiales que en lugar de ir a un pozo de entierro, son recuperados y vueltos a la industria", reclamaron.

Mientras los cartoneros se manifestaron frente al edificio de la Municipalidad de Neuquén, los trabajadores municipales agrupados en SITRAMUNE cortaron la Avenida Argentina en la intersección con calle Roca.

cartoneros cooperativa protesta.jpg El tránsito está complicado en inmediaciones del monumento a San Martín.

El reclamo de los municipales en Neuquén

Luis Ríos, referente del gremio, explicó que este viernes realizaron una asamblea y marcharon por las calles del centro. A partir de las 10, las autoridades del gobierno local recibieron a los representantes de los trabajadores para avanzar en un nuevo acuerdo salarial para los meses que vienen.

En señal de apoyo, el resto de los delegados esperaron por la finalización de la reunión con un corte de calles y una protesta con bombos.

"El 15 de abril nos quedamos de juntar con el Ejecutivo y no hemos tenido respuesta, así que los trabajadores decidieron llamar a asamblea, pero ayer (jueves) a última hora nos convocaron a una reunión", dijo Ríos en un encuentro.

"Veníamos trabajando con el IPC hasta el año pasado, pero este año no se continuó porque no se sabía qué iba a pasar, pero como los trabajadores de Provincia arreglaron con IPC, queremos seguir con ese sistema", aseguró el referente sobre un reclamo que hicieron en enero y que todavía no había sido atendido.

Desde muy temprano, los municipales se reunieron en distintas dependencias municipales e incluso desde muy temprano en la sede de la Municipalidad del Oeste para hacer visible su reclamo.

Ríos explicó que este viernes fueron atendidos por las áreas de Hacienda y Gobierno de la Municipalidad de Neuquén. Sin embargo, todavía no tienen novedades sobre el futuro de las actualizaciones salariales para los empleados.