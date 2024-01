Corte y desvío de tránsito en calle Elordi: qué hace el EPAS

image.png

Subiendo por Fotheringham, hay un desvío de tránsito por calle Elordi, es decir, hasta calle Sargento Cabral no se puede subir. A su vez, en la esquina de calle Jujuy, el personal de EPAS colocó unos conos para que los autos no accedan ya que en la siguiente esquina no se puede circular.