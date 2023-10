El conflicto continúa y por estas horas no hay avance en el reclamo que tiene el sector sobre la recategorización y el proceso de concursos y nombramiento de personal del ministerio de Neuquén.

"Permanecimos durante toda la noche, con la misma modalidad que tuvimos durante el día. Cada 2 horas habilitábamos el transito por un lapso de 15 minutos", contó la referente de los autoconvocados del Ministerio de Desarrollo Social, Lorena Zárate, a LMNeuquén. Además, informó que todavía no pueden confirmar dónde será el paro sorpresivo en Neuquén.

Corte Arroyito Los trabajadores de Desarrollo Social cortan la ruta 22 en Arroyito. Sebastián Fariña Petersen.

La referente plasmó el conflicto que hay entre los gremios y sobre todo, UPCN, quienes tienen mayoría en la mesa de negociación. "Esto se trata de ver quien tiene mas poder que quien, ellos no aprueban que los trabajadores se manifiesten por fuera de los gremios. A mi si el gremio no me responde yo voy a defender mi derecho", se refirió a la forma de reclamo como autoconvocados.

Y enfatizó en que "lo único que puede hacer levantar el corte es que presenten el listado de los ganadores del segundo concurso y que renuncie la Directora Provincial de Recursos Humanos que es la responsable de maltratos y destratos a varios compañeros".

"Es el Poder Ejecutivo y UPCN los que tienen que firmar el listado, no sabemos porqué no lo firman, ya está, le encontramos errores y lo corregimos", finalizó.

El reclamo

Zárate explicó que la protesta se inició porque encontraron “unas 20 irregularidades en este segundo concurso de Desarrollo Social, en el que quedaron personas que no trabajan hace años, que son ñoquis, e incluso figuraba uno fallecido”.

La referente sostuvo que se obtuvieron los resultados del segundo concurso y que "fueron una vergüenza porque se recategorizó a gente que hace años que no presta servicios y hasta un fallecido ganó el concurso, debe estar festejando en la tumba”, ironizó Zárate.