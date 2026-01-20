Cortes de luz programados en Neuquén: las zonas afectadas

El EPEN y la cooperativa CALF informaron de una serie de labores que requerirán de la interrupción del servicio en zonas puntuales.

El Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF anunciaron una serie de cortes de luz programados que afectarán distintos puntos de la provincia este martes y miércoles.

Estas interrupciones se darán en el contexto de distintos trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura.

Los cortes programados se realizarán en Neuquén capital y en Villa La Angostura.

Corte programado en sectores de Villa La Angostura

El EPEN, dependiente del Ministerio de Energía, informa que en algunos sectores de Villa La Angostura se realizará un corte de energía programado el miércoles 21 de enero, de 8 a 12 horas, por trabajos de terceros.

El ente informó que la zona afectada será la del Barrio Lomas del Correntoso.

Desde el EPEN solicitaron a los usuarios de los sectores afectados que tomen "los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar".

Cortes de luz programados en Neuquén capital

La cooperativa CALF informó de dos cortes de luz programados, uno este martes y el otro el miércoles.

El primero de estos se realiza este martes entre las 7 y las 12, en la zona del barrio La Sirena. La cooperativa no informó de un área de cobertura específica.

Según agregaron, se trata de un corte autorizado por el órgano de control municipal, que se lleva a cabo para "realizar mantenimiento, agregar y reforzar instalaciones para abastecer mayor demanda, reparar elementos vandalizados".

El segundo de estos cortes programados se realizará este miércoles 21 entre las 7 y las 12. CALF difundió que la interrupción afectará parte del barrio Provincias Unidas, en el este de la ciudad. Las calles que delimitarán puntualmente desde Islas Malvinas hasta Alderete y Río Diamante y Río Carcaraña.

Según informaron desde la cooperativa, este corte también está autorizado por el órgano de control municipal. Las tareas que realizarán será "montaje de sistema de medición inteligente".

El EPEN expandió su servicio en la provincia: cómo hizo para conseguir eficiencia energética

Durante 2025, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) “profundizó su rol social y territorial, llevando energía a diferentes puntos de la provincia de difícil acceso y desarrollando políticas públicas que mejoran de manera concreta la calidad de vida de miles de neuquinas y neuquinos”, se indicó en un comunicado oficial.

Se indicó que “uno de los principales hitos del año fue el avance sostenido del Plan Provincial de Alumbrado Público Eficiente, una de las políticas de eficiencia energética más importantes del EPEN.

Actualmente, el organismo lleva 22.652 luminarias LED instaladas, lo que permitió una reducción anual de 8.300 MWh de energía y la disminución de 3.700 toneladas de dióxido de carbono (COâ).

Este impacto ambiental equivale a la absorción de carbono de más de 164.000 árboles maduros durante un año y, en términos concretos, a retirar de circulación 3.700 automóviles durante un año completo”.

El recambio a tecnología LED “mejoró notablemente la calidad del alumbrado público” -se subrayó-con una luz blanca más eficiente, mayor seguridad vial y peatonal, y una reducción significativa del consumo energético y de los costos para los municipios, que en algunos casos alcanza ahorros hasta el 30%. Además, todos los proyectos nuevos ya incorporan tecnología LED desde su diseño.