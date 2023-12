Cortes en Neuquén: cómo será la marcha contra el protocolo antipiquete de Bullrich

SFP Angelica Lagunas (5).JPG La secretaria General de Aten Capital, Angélica Lagunas. Foto archivo LMNeuquén. Sebastian Fariña Petersen

Lagunas calificó al ajuste que aplicó el gobierno de Milei de “feroz” dado que “hubo una devaluación del 120% que ha caído sobre nuestras espaladas. Eso significa que los precios se han disparado, es parte del plan no controlarlos, y frente a eso el poder adquisitivo de los salarios ha caído a la mitad de su valor”.

La dirigente docente cuestionó las medidas que tomó la flamante administración de Milei. “Hablan de una inflación del 40% mensual, hablan del regreso del impuesto al salario. Hay provincias que anunciaron el pago de los salarios en cuotas. En Río Negro plantean que no tiene para pagar el aguinaldo”, observó.

Y, a su entender, “el protocolo de Bullrich no es no más ni menos que la represión que necesitan para aplicar el ajuste. Un ajuste de esta envergadura no entra sin represión”.

Dijo que ni siquiera en la dictadura se le impidió marchar a las madres de Plaza de Mayo que caminaron las calles en búsqueda de sus hijos. “Es ridículo”, agregó.

¿Se aplicará el protocolo en Neuquén?

“Particularmente, creo que es lejano (que se aplique) porque en Neuquén tenemos historia de cómo han terminado las represiones de los gobiernos. Entiendo que un gobierno, como el de Rolando Figueroa, no sería lo más saludables que inicie a pocos días de su asunción con una represión”, estimó Lagunas.

Recordó que Neuquén tiene una larga historia de lucha e incluso la multisectorial que funciona desde hace muchos años en unidad.

La referente gremial agregó: “Subirse a la locura represiva de la ministra Bullrich, sería un pasaje de ida. Entendemos que no va a ocurrir eso en Neuquén porque no hay lugar. Lo que hay lugar es para el reclamo y para buscar la respuesta ante ese reclamo. La represión genera mayores conflictos y genera poner en peligro la integridad física de nuestros compañeros”.

Además, sostuvo que las fuerzas nacionales que están en la provincia no pueden actuar en cualquier lugar y que ellos no marcharán a una ruta nacional, con lo cual se reducirán las posibilidades.

Sobre la marcha, la ministra Bullrich destacó hace unos días que "el nuevo protocolo está en vigencia en todas las áreas federales del país, es un protocolo que instruye a las fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen".

Aseguró a quienes participen de la movilización -en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- que deberán hacerlo "por la vereda".

Ante esto, Lagunas hizo referencia a la ministra Bullrich hace un par de años cuando convocó a marchar contra las restrictas medidas de aislamiento. “Ella no marchó en la vereda cuando estábamos en pandemia y salió a cortar calles, no estuvo por las veredas”, recordó la dirigente docente de la capital e indicó: “Por eso es muy importante la marcha, hay que estar en la calle, hay que insistir en que las calles no se dejan”.

patricia bullrich militar seguridad

Lagunas remarcó la necesidad de marchar mañana en lo que será la primera movilización contra el actual gobierno, aunque no dejó de responsabilizar a los gobiernos anteriores que priorizaron el pago al FMI frente a un pueblo cada vez más pobre.

“Es muy importante que cada persona que venga a la marcha lo haga sin miedo porque el miedo nos paraliza”, cerró la dirigente local.

Las organizaciones que marcharán por las calles de la ciudad serán: Aten Capital, Aten Plottier, Sindicatos Ceramistas, Los centros de estudiantes de Humanidades y de Servicio Social de la UNCo, el Polo Obrero, el FOL, Darío Santillán y todos los partidos de izquierda.