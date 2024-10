CPEM 41: el CPE habló sobre la denuncia de acoso sexual contra un docente

CPEN 41- Prefesor acosador (2).JPG Maria Isabel sanchez

Este miércoles, desde el Consejo Provincial de Educación salieron a explicar la situación. El director provincial de Educación Secundaria de la provincia de Neuquén, Christian Widman, sostuvo que la denuncia fue hecha en abril y que, desde ese entonces y hasta junio se llevó adelante una investigación administrativa respecto del profesor señalado. "Eso empezó, se desarrolló y culminó. Hubo una sanción y, si ahora hay información nueva, este es el momento de empezar a recabarla", aseguró.

Respecto a la sanción, dijo que le aplicaron un apercibimiento y la obligación de hacer capacitaciones, entre ellas, la Ley Micaela. Además, aclaró que la denuncia hecha por la alumna fue bajo la carátula de "conductas impropias" que van en contra de lo establecido en el estatuto del docente.

"Los casos no se cierran porque sí, se cierran porque culminó la investigación y la etapa de sanción. No es que se recibió la denuncia y no se hizo nada", remarcó el director Provincial, quien explicó que no hay una nueva denuncia sino que, según indicaron los alumnos que se manifestaron, ocurrió una nueva situación entre el lunes y el martes.

"Necesitamos tiempo para escuchar los testimonios, recabar información, tomar nota y dejar todo asentado", apuntó.

Qué dijeron los estudiantes del CPEM 41

La estudiante denunciante tiene 15 años. Es de tercer año y sus compañeros reclamaron al Consejo Provincial de Educación que tome cartas en el asunto, en resguardo de la menor.

"El profesor le pedía que se vieran en un lugar apartado, donde no los viera nadie; que subieran juntos las escaleras. Le decía que había distintas maneras de aprobar la materia; le pedía que se vieran fuera del horario escolar", comentó la alumna que accedió a la denuncia.

Dijo también que otras alumnas lo vieron sacar fotos y hacer videos en hora libre. "En lugar de permanecer en la sala de profesores, iba al gimnasio y utilizaba su celular para hacer esto", denunció Ainara.

CPEN 41- Prefesor acosador (1).JPG Maria Isabel sanchez

Comentó también que el reclamo empezó con una sentada, y ante la falta de respuestas, luego fue haciéndose más grande con un corte de calles en Richieri y Linares que incluyó a los dos turnos (mañana y tarde).

En esas circunstancias, se acercó personal de la supervisión de nivel medio. "Nosotras -las alumnas- no queremos que este profesor siga dando clases. Nos da miedo. Pedimos como mínimo que lo suspendan. No lo encubran más", exigió Ainara.