Crece la idea de una "policía privada" en Vaca Muerta

Estaría conformada por ex retirados de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

No es un tema nuevo. De hecho, la mayoría de las empresas cuentan con seguridad, aunque existen ciertas zonas en los parques industriales, donde se necesita otra logística, tecnología y rapidez, para evitar robos millonarios.

No serían empleados capacitados en temas de seguridad, sino ex retirados de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Gente de experiencia en armas, donde no haya dudas ni pánico ante una situación de peligro extremo.