Créditos UVA: la cuota se le fue a más de un millón y medio de pesos

“Estamos haciendo los esfuerzos para seguir cumpliendo con la hipoteca, ya que está en juego nuestra vivienda, pero realmente es alarmante, angustiante y desesperante, ya que es una bola de nieve, desde 2018 a la fecha la inflación ha sido galopante, por eso me extraña sobremanera el impulso que le quieren dar ahora”, explicó Ficarra.

La movilización de deudores UVA será hoy a las 15 en el centro.

“Tenemos un sustento económico, pero eso no quita que nos hemos privado un montón de cosas”, deslizó la mujer en medio de la entrevista.

UVA, con la vía política obturada

Ficarra sostuvo que "el grupo de Hipotecados UVA se conformó en Buenos Aires y desde allí se expandió a las provincias. Hemos conseguido un dictamen de Diputados, pero no avanzó”.

Luego reflexionó: "Obviamente que no queremos deshacernos de la vivienda única, no tengo otro techo para ir a vivir con mis tres hijos, así que la idea es perdurar en esta vivienda, pero bajo otras condiciones. Consideramos que los bancos ganaron sobremanera, además, somos conscientes de que los créditos hipotecarios no existen desde fines de 2018 o 2019".

Agregó que "estamos solicitando que se suspendan obviamente los desalojos de aquellas personas que bueno se quedaban sin trabajo, porque mientras tanto sucedieron un montón de cosas en la familia, se divorciaron, se separaron, tuvieron cáncer, o sea, miles de cosas que sucedieron y que se le suceda".

Crédito UVA.

Sin desalojo

La deudora sostuvo que el formato UVA tiene una "lógica irracional" y aseguró que todos los adjudicatarios de los créditos con esta metodología. "Lo que estamos padeciendo es una bola de nieve en realidad, ni siquiera tenés la chance de cancelar porque si vas a cancelar te castigan", contó.

Y después la emprendió contra "los genios de la economía que recomendaron esto" y le apuntó al macrista Leandro López, sumado al gobierno de Rolando Figueroa, por haber ocupado un rol principal en la arenga a los sin vivienda a endeudarse con el formato UVA, prometiendo que las cuotas serían pagables.