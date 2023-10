Crisis en las góndolas: ya hay productos con cupo de compra

SFP Productos en supermercados (4).jpg Sebastián Fariña Petersen

"Escuché que le dijeron a un señor que no podía llevar azúcar, en realidad que solo podía llevar dos kilos", contó Dora a LMNeuquén, a la salida de hacer sus compras.

Crisis: los precios por las nubes

Además de faltantes de algunos productos, los precios no paran de subir. Desde el último aumento importante tras las elecciones PASO, los productos continuaron subiendo sus valores.

"Los precios están por las nubes, hay productos que por ahí uno no usa todos los meses, y los comprás después de un tiempo y no lo terminás de entender. Tenés que mirar varias veces el precio porque no puede ser", compartió Valeria.

La mujer confió que hace meses que no consigue harina leudante de la marca que le gusta. "La harina que yo consumo no la encontré más. En todos los supermercados hay faltantes, hay que ir yendo a uno y a otro para conseguir lo que buscás", aseguró.

Las restricciones hace algunos días atrás, especialmente para el aceite, el azúcar o la leche, eran tres productos por familia. Ahora muchos supermercados lo pasaron a dos productos por compra.

SFP Productos en supermercados (2).jpg Sebastián Fariña Petersen

Los consumidores deben elegir muchas veces otras marcas, diferentes a las habituales y pasear por varios comercios hasta conseguir todo lo que necesita.

Inflación

Analistas de mercado estimaron que la inflación de octubre sería de 9,5%, en base a los resultados del Relevamiento de Expectativas (REM) que de manera mensual realiza el Banco Central.

De confirmarse el número proyectado por el mercado para el décimo mes del corriente año, la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría 3,2 puntos porcentuales por debajo del 12,7% registrado en septiembre.

En tanto, para todo 2023 los analistas prevén una inflación del 180,7% interanual y del 187,5% para el IPC núcleo.

Para septiembre la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta del REM sugería una inflación de 11,7% mensual, un punto por debajo del 12,7% informado finalmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De cara a octubre, las consultoras y bancos privados proyectan una desaceleración de 3,2 puntos porcentuales en el IPC para llegar al 9,5%.

El diagnóstico a la baja va en línea con lo informado este martes por la Secretaría de Política Económica, que estima un escenario de precios en torno al 7,5% para el décimo mes del año.