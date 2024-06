Cristino Castillo, leyenda del atletismo en el Trail del Cerro Negro

Destacó, además, la importancia del aliento que recibe de sus pares y del público antes, durante y en la culminación de cada carrera. “El aliento que recibo por cada trayecto me ayuda a seguir. Siempre me dicen ‘vamos viejito que usted puede’, ‘vamos que falta poco’ y todas esas cosas lindas que te ayudan a no quedarte y llegar a la meta” .

cristino2.jpg

Agradeció a Sergio Rodríguez, también policía retirado, quien lo trató de “leyenda” para infundirle ánimos en uno de los tramos más complicados del circuito que fue la trepada al legendario Cerro Negro. El mismo que, con sus casi 1.100 metros se erige en uno de los centinelas del histórico RIM 10 y de todo el Valle del Covunco.

180 atletas más

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del Combate de Monte Longdom en las Islas Malvinas, el domingo 16 de junio pasado se llevó a cabo una carrera de trail – running en el Regimiento de Infantería de Montaña 10. La misma se denominó justamente “Combate de Monte Longdom – Desafío Cerro Negro”.

La carrera estuvo dividida en diferentes categorías (menores, adultos y veteranos, entre otras) y contó con la participación de más de 180 corredores provenientes de distintos puntos de la geografía provincial.

cristino3.jpg "Si hay podio, mejor", asegura el atleta.

Asimismo, durante el recorrido, los participantes tuvieron que afrontar diferentes niveles de dificultad propios de la montaña neuquina, desafiando las inclemencias del tiempo y del terreno característico del Cerro Negro, ubicado dentro del campo de instrucción de la histórica Unidad de combate de Covunco.

Es relevante mencionar que esta actividad fue organizada por el Grupo Running de Mariano Moreno y la secretaría de Deportes y Juventudes de la provincia, junto a la especial colaboración del personal de distintas áreas de la Municipalidad de Mariano Moreno y el apoyo logístico del RIM 10.

Cristino Castillo leyenda del atletismo

“Fueron 21 km de un hermoso circuito. Muy exigente, trabado y bien señalizado. Había frutas y agua en cada uno de los puestos de control. Agradezco al personal civil y militar que había en cada uno de ellos porque la verdad que nos asistieron de maravillas”, indicó Cristino. Contó además como fue su estilo de carrera, ya que venía saliendo de un fuerte estado gripal. “Largué suave y lento con la idea de solamente arribar a la meta. El circuito fue bastante tranquilo al principio y a medida que avanzamos y llegamos al Cerro Negro se puso un poco difícil, pero no imposible”, comentó el experimentado corredor.

El sueño del grupo

El punto de partida y de llegada de esta primera edición del Trail – Running “Combate de Monte Longdom – Desafío Cerro Negro” fue la explanada de la Plaza de Armas “Saturnino Torres” del glorioso RIM 10 de Covunco. Esto le imprimió una dosis de mística y de retórica al mundo de atletas que se concentraron para participar.

Las postales que surgieron de esta conjunción de pasado histórico y presente venturoso y deportivo fueron realmente impresionantes. Algo así ocurrió durante todo el circuito porque se atravesaron las orillas del arroyo Covunco, frondosos pinares, los secretos de la ruta 14 y la magia y la potencia del Cerro Negro, todo un emblema de la región.

cristino6.jpg

Sin embargo, detrás de todas estas aventuras había un sueño y era el del grupo Running de Mariano Moreno que hacía tiempo ideaba y planificaba un evento de estas características. La impulsora y creadora de la agrupación de atletas locales, Roxana Novoa, encontró la mejor de las predisposiciones en el actual jefe del RIM 10, teniente coronel Ezequiel Benítez y juntos comenzaron a empujar la iniciativa deportiva hasta que finalmente se concretó exitosamente en coincidencia con los festejos del día del Padre y la conmemoración del Combate de Monte Longdom.

“La verdad que está iniciativa de hacer un gran Trail, viene de hace rato como grupo. Y los resultados fueron altamente satisfactorios por ser la primera edición. Tuvimos más de 200 inscriptos, pero solo se presentaron alrededor de 180 que vinieron desde Andacollo, Huinganco, Butalón, Aluminé, Neuquén, Las Lajas, Zapala, Plaza Huincul, Cutral Có y nuestros atletas locales, nuestro mayor orgullo”, subrayó.

La inspiración de Cristino

Roxana Novoa destacó el espíritu deportivo y el sacrificio de cada uno de los corredores, pero se detuvo en un especial reconocimiento para don Cristino Castillo, al considerarlo una verdadera “inspiración” para las personas de su edad y para todas aquellas nuevas generaciones que deseen abrazar el mundo del atletismo.

“Este reconocido corredor y amigo es una persona increíble. Verlo con las ganas y las fuerzas que emprende cada carrera es realmente envidiable. Es todo un orgullo para todos los que convivimos en este mundo deportivo y sin dudas que ya es una verdadera leyenda y esperamos tenerlo mucho más tiempo en competencia”, señaló la titular de Running Mariano Moreno.

cristino7.jpg

Agregó que “el lema de nuestro grupo es salir y llegar a la meta. No importa si vas lento, lo importante es no quedarte sentado mirando y lamentándote, como se te pasa la vida y el por qué no fui, por qué no me anoté. Solo hay que animarse”.

Respecto al sueño cumplido de la organización de su primer Trail, Novoa dejó su agradecimiento al RIM 10, a la secretaria de Deportes y Juventudes, Marita Villone por el aporte de las remeras de la competencia y parte de la hidratación. También al secretario de gobierno de la Municipalidad de Mariano Moreno Nicolás Fernández por el aporte de las medallas y la cesión del equipamiento de sonido a través del área de Cultura.

cristino8.jpg

Hizo extensivo el agradecimiento al profesor Javier Dinamarca y al hospital Carlos Burdes por el grupo nutricionistas y la ambulancia. También a la central 25 de Bomberos Voluntarios, al personal de Tránsito municipal y a los comercios locales por la valiosa colaboración para las publicidades.