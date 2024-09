Crueldad animal: la Policía tuvo que ir a buscar un hombre que mató a una perrita

No asistió a la audiencia de formulación de cargos a la que había sido citado. Luego de ser notificado quedará en libertad.

Un hombre que es investigado por matar a una perra no asistió a la audiencia de formulación de cargos en su contra y la Justicia envió a la Policía a buscarlo a su casa . Pese a que esta tuvo que ser suspendida, se informó que luego de escuchar la formulación de cargos por crueldad animal , será puesto en libertad.

La asistente letrada Julieta González solicitó que se traslade por la fuerza pública a un varón al que le iban a formular cargos por matar a una perrita, y que no se presentó a la audiencia a la que fue convocado. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló el pedido este miércoles a las 8:30, durante una audiencia ante un juez de garantías y planteó que el hombre que está bajo investigación y al que se le iba a formular cargos, no se presentó en la audiencia aunque estaba debidamente notificado.

“El señor fue notificado” de la realización de esta audiencia, planteó la asistente letrada. “Como no se ha presentado, y por una cuestión de economía procesal para no declararlo en rebeldía y pedir su captura, vamos a solicitar que se lo conduzca por la fuerza pública a una próxima audiencia que vamos a solicitar”, precisó. El planteo no tuvo oposición de parte del abogado defensor.

El juez de garantías Luis Giorgetti suspendió la audiencia por la inasistencia de la persona bajo investigación, y autorizó el traslado mediante el uso de la fuerza pública. “Es lo menos restrictivo de la libertad para poder avanzar en el proceso”, justificó.

El caso se investiga por el delito de crueldad animal.

Amvoz se convirtió en una plataforma útil para proteger a las mascotas de la violencia. En Neuquén, se pueden denunciar los hechos de maltrato animal por medio de AMVOZ.

Habrá un registro de maltratadores de animales domésticos en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén busca distinguirse en materia de derecho animal y creará un registro de cuidadores irresponsables y maltratadores de animales domésticos que empadronará a las personas reincidentes que han sido sancionadas por este motivo e impondrá cursos de cuidado responsable.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la iniciativa que había sido propuesta oportunamente por el municipio. Serán empadronadas las personas reincidentes sancionadas por la infracción al deber de cuidado responsable de animales domésticos a su cargo, cuando esto fuera ordenado por el Juez de Faltas.

También serán inscriptas las personas con condena firme en causas penales en las que resulte víctima un animal no humano doméstico.

La subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli, explicó que la inscripción en el registro acarreará un punteo de consecuencias, entre ellas, la prohibición absoluta de tener animales no humanos a su cargo por el término de dos años y la obligación de concurrir a un curso de capacitación en derecho animal definido por la autoridad de aplicación.