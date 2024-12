¿Cuál es el tip de los neuquinos para combatir la resaca del 25?

Vox pop resaca y calor.mp4

El río parece ser el lugar más popular para combatir el calor y la resaca. Una familia, por ejemplo, planea ir con todos sus integrantes para disfrutar del día en un entorno relajado. “Ya pasé esos tiempos de resacas, ahora disfrutamos en familia”, comenta uno de ellos, quien asegura que este tipo de planes es ideal para desconectarse y recargar energías.

Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de descansar. Para algunos, el 25 es un día laboral. “Tengo que trabajar, no me queda otra”, afirma uno de los entrevistados, reflejando una realidad que afecta a quienes deben cumplir con sus responsabilidades incluso en fechas festivas. A pesar de ello, aseguran buscar formas de sobrellevar el día con energía.

Otra opción mencionada es disfrutar de una tarde tranquila en la pileta. “Vamos a la pile, algo tranqui. Tomar un jugo, nada con alcohol”, comenta otra entrevistada, dejando claro que la clave está en la hidratación y el descanso. En este sentido, productos como Alical también aparecen entre las estrategias más nombradas para aliviar los malestares del 25.

Estas variadas estrategias reflejan el ingenio y la capacidad de adaptación de los neuquinos para disfrutar del día posterior a la Navidad, ya sea junto al río, en casa con la familia o incluso trabajando. Mientras algunos buscan soluciones caseras, otros apuestan por el calor del encuentro familiar y el contacto con la naturaleza como la mejor forma de superar los excesos de la celebración navideña.

¡Ojo con las bebidas!

Tomar con moderación es clave en estas fechas, aunque a menudo todos solemos darnos un "permitido" que acarrea dolores de cabeza al día siguiente. Además de las calorías de la comida, alertan los expertos que las calorías del alcohol también suman.

El alcohol aporta "calorías vacías", es decir sin nutrientes. Por eso, se recomienda no comenzar a beber alcohol desde el minuto cero, sino reservarlo para el brindis. Palmero explica que con un día de anticipación se pueden elaborar bebidas saborizadas caseras, naturales, que refrescan y quitan la sed.

limonada

Mirá cómo preparar una rica limonada: en un litro de agua, cortar un limón en rodajas, se puede agregar algunas hojitas de menta fresca, hojas de stevia para endulzar y también un poquito de jengibre. Luego, solo dejar reposar.