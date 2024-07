Cuál es la camiseta de la Selección Argentina que más piden los neuquinos

Antonio, vendedor ambulante que se instala en la esquina de la Avenida Raúl Alfonsín (exruta 7) y Avenida del Trabajador, aseguró que actualmente cuenta con un stock variado y para todas las edades. "Ahora están pidiendo mucho la de Di Maria y no hay, así que le aclaro a la genten que no tengo, no es que no quiera vender", contó el hombre en diálogo con LMNeuquén.