Cuál es la situación de la viruela del mono en Neuquén tras un caso confirmado en Cipolletti

Es decir, la variante nueva Clado Ib por la que se declaró la emergencia todavía no ha sido identificada en el continente americano. Lejos está aún de una pandemia.

Efectos de la viruela del mono en una persona.

Lo que circula y circuló en esta zona es la variante del Clado II, la misma que se descubrió hace casi 54 años atrás y que en 1970 infectó a un ser humano.

En un principio se transmitía a través del mono y los roedores infectados con el virus, por contacto con las pústulas; pero luego, y con el paso de los años, la transmisión se dio entre seres humanos. Goldman advirtió que, desde entonces, la variante del clado tipo 2 se mantuvo bastante estable.

"En 2022, hubo más de mil casos en Argentina. En la zona sur del país, tuvimos 25", puntualizó Goldman. Afecta a personas de entre 30 a 50 años.

Pero la nueva variante que se registra ahora se comporta de un modo diferente, por eso se declara el evento de emergencia internacional.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se detalló que está asociada a una transmisión sostenida, así como a la aparición de casos en una gama de grupos de edad más amplia que en brotes anteriores, incluidos los niños y niñas. En nuestro país aún no se han registrado casos con la nueva variante de viruela símica.

Al respecto, la jefa del departamento provincial de Prevención, Control de Infecciones y Resistencia Antimicrobiana del ministerio de Salud, Cristina Miranda, aclaró que se trata de “un virus que es emergente para nosotros, no es autóctono. Si bien es un virus que genera persistentemente algunos brotes aislados, son clados que están ubicados en Sudáfrica, El Congo y otros países”.

Dijo que los clados tipo 2 “que son los que por ahí aparecen en otras zonas, son adquiridos en el momento en que la gente viaja. Básicamente, nosotros no tenemos Monkey Pox autóctono, no tendríamos que preocuparnos en ese sentido, pero sí, por ejemplo, aquellas personas que hayan tenido algún contacto de riesgo o que crean que tienen algún factor de riesgo. Se recomienda hagan su consulta precoz, temprana y oportuna para poder mantener esta situación controlada”.

Cómo se transmite

La viruela símica (mpox) es una enfermedad producida por un virus que se puede transmitir de animales a humanos y de una persona a otra, a través del contacto físico estrecho piel a piel, incluido el contacto sexual.

"La transmisión sexual es un poco más rápida y más efectiva que otra forma de contagio. Generalmente afecta a hombres, en el 97% de los casos, en el mundo. De ese total, el 87% fue por transmisión sexual de hombres entre hombres. Pensando en la mortalidad, las personas con más riesgo tienen inmunodepresión u otras enfermedades concomitantes", señaló Goldman.

Cómo se manifiesta la enfermedad

En tanto, la infectóloga Miranda señaló que las manifestaciones más frecuentes “son las lesiones tipo vesícula, lo que se conocía como la viruela anteriormente. Estas lesiones -que pueden aparecer en genitales, en palmas de la mano, en el rostro, van a ser el mecanismo de transmisión entre animales y humanos o entre humanos entre sí”. Es por ello que aconsejó como método de prevención de la trasmisión por vías sexual al método de barrera, como el preservativo, y evitar el contacto cuando una persona presente lesiones durante el tiempo de aislamiento.

“No hay que ser alarmista, pero sí hay que tener atención y precaución, y a la vez aumentar las sensibilidades en los equipos de salud, sobre todo aquellos que están en la atención directa que es la guardia, y que es por lo general donde van a consultar los pacientes”, indicó.

Síntomas y tratamiento

Los síntomas más comunes de la viruela símica son las lesiones en la piel y mucosas, que pueden doler. Al principio, las lesiones son planas, luego se llenan de líquido (ampollas) y, a continuación, se forman costras, se secan y se desprenden, por debajo se forma una capa nueva de piel. También puede presentarse dolor o sangrado anorrectal, inflamación de ganglios, fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, y cansancio y decaimiento.

Los síntomas suelen durar de dos a tres semanas y, por lo general, desaparecen por sí solos o con cuidados de apoyo, como medicamentos para el dolor o la fiebre. Las lesiones se pueden ubicar en regiones genitales, paragenitales o perianales, la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies o tronco.

En caso de haber tenido contacto cercano con una persona que tiene viruela símica o lo sospecha, o si se tienen síntomas compatibles, es importante realizar una consulta médica, evitar el contacto estrecho con otras personas y lavarse las manos frecuentemente. No compartir elementos personales como sábanas, toallas, ropa y utensilios.

Según Goldman, "cuando contraemos la enfermedad, la incubamos en una semana o semana y media, vamos a tener fiebre, dolores de cuerpo como si fuera una gripe, pero lo diferente es que luego aparecen placas rosaditas, rojitas o lesiones en la piel que se empiezan a llenar de líquidos y forman ampollas. Esas escapulitas después se secan. Se forma una costra y se caen. Pueden durar entre una o dos semanas y hasta 20 días. Una vez que se cae la costra, en general, ya no contagiamos".

Se parece a la viruela que se erradicó en 1980. La varicela no produce tanta ampolla. "Es una enfermedad de riesgo porque tiene una cierta mortalidad, pero mucho menos que la viruela original. Tiene menos del 5% de mortalidad y siempre los casos de mortalidad está asociado a personas con muy bajas defensas o que tengan una gran cantidad de comorbilidades", comentó Goldman.

En Argentina no hubo fallecidos este año

En Argentina, según el último Boletín Epidemiológico Nacional emitido el 12 de agosto pasado, durante 2024 y hasta la semana epidemiológica 31 se confirmaron cinco casos de viruela símica, de un total de 39 casos notificados (todos ellos identificados desde fines del mes de julio). No se registraron personas fallecidas por esta enfermedad en este año en el país.

De los casos registrados hasta el momento en el país, tres de ellos registran antecedentes de viaje o contacto con viajeros, mientras que un caso no presenta antecedentes de viaje y el restante se encuentra en investigación epidemiológica. Todos los casos se caracterizan por presentar fiebre, mialgias (dolores musculares) y principalmente por la presencia de exantemas vesiculares en diferentes lugares del cuerpo (incluyendo genitales, perianales, manos y torso).

Prevenir la enfermedad

Goldman recomendó a la población evitar tocar a una persona que está cursando la enfermedad, no compartir utensilios ni tener relaciones sexuales. "No tomar contacto hasta que la costra salga", indicó. En el caso de una transmisión sexual, no sirve el preservativo para cubrirse, ya que las pústulas no necesariamente se forman en los genitales.

"En relación a las vacunas, parecería que hay una reacción cruzada con la vacuna anterior que permitió la erradicación de la viruela, por lo cual muchos de nosotros que estamos vacunados contra la viruela, tendríamos alguna inmunidad", concluyó Goldman.