Cuál es la situación de los vecinos del barrio Belgrano tras el incendio del galpón

Incendio galpon de calle Tierra del fuego 990 (1).JPG La escuela 207 tuvo que ser trasladada porque no era segura al estar lindante al galpón. Maria Isabel Sanchez

Leiva informó que el intendente tomó el compromiso de llevar adelante las medidas necesarias para poder brindar seguridad a los vecinos de los alrededores, principalmente teniendo en cuenta que se trata de una construcción de importantes dimensiones con peligro de derrumbe. "Nos dijo que en los próximos días va a venir una empresa privada, es la misma que bajó la antena y como el dueño no se hace cargo, Mariano (Gaido) se comprometió. Hasta el momento todo ha avanzado como se comprometió que sería", destacó.

Los vecinos no quieren dejar sus casas

La referente del barrio contó que, aunque en un principio algunos vecinos lindantes a la construcción afectada se fueron a la casa de familiares o amigos, ahora decidieron volver ya que sus viviendas fueron blanco de hechos delictivos y sufrieron robos. Mientras que otros, aunque han buscado alquiler para poder mudarse, no han conseguido.

Incendio Deposito -Tierra del Fuego 990 -03.jpg Claudio Espinoza

"Ellos no quieren abandonar sus casas, no solamente por el tema de la inseguridad, sino que por un tema económico también, hoy cuesta muchísimo conseguir un alquiler, pagar un mes de depósito y demás, la verdad que no está fácil. No hay alquileres, menos en el barrio (Belgrano). Entonces siguen estando ahí, esperando que esto se solucione y no tener que moverse de sus hogares, porque eso también es un trastorno. Hay una vecina que estaba con ataques de pánico y no ha podido conseguir nada", remarcó.

Por último, contó que la Policía mantiene una consigna en el lugar para evitar el ingreso de la gente en situación de calle, que no solo podría robar sino generar otro tipo de daños. "Ellos no miden la peligrosidad que hay acá. No temen por su propia vida", afirmó.