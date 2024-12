¿Cuáles son los regalos más elegidos por los neuquinos esta Navidad?

La llegada de la Navidad no solo trae consigo el espíritu festivo , sino también una de las tradiciones más esperadas por muchos: la compra de regalos . En las últimas semanas, las tiendas se han llenado de clientes buscando el obsequio perfecto para sus seres queridos , pero no todos los compradores enfrentan esta actividad de la misma manera.

SFP Movimiento de gent compras navidad (24).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, no todos tuvieron la oportunidad de realizar sus compras navideñas. Otra entrevistada confesó que este año decidió no comprar regalos. "No está como para gastar", dijo, señalando que la situación económica ha complicado las decisiones de consumo. "Compramos regalos, regalos, regalos y después no hay para comer o para pagar los impuestos. Está complicado", agregó. Su testimonio refleja una realidad que afecta a muchas familias, que deben priorizar sus gastos esenciales por encima de las tradiciones.

Otro entrevistado, en cambio, logró cumplir con las compras para sus nietos e hijos, aunque reconoció que este año le fue más difícil encontrar buenos precios. "Buscando conseguís, pero el año pasado fue más fácil", comentó. En su caso, también optó por ropa en lugar de juguetes. "Todo ropa, juguetes hay demasiado", expresó, destacando que la saturación en el mercado de artículos para niños no siempre es acompañada por precios accesibles.

Estas perspectivas reflejan un panorama variado en cuanto a las compras navideñas. Mientras algunos destacan que con esfuerzo y búsqueda se puede cumplir con la tradición, otros optan por priorizar las necesidades básicas, dejando de lado los regalos. Además, las diferencias en las opciones de compra también marcan una tendencia: la indumentaria parece haber superado a los juguetes como elección principal, posiblemente debido a su utilidad y a los precios relativamente más accesibles.

Vox pop compras navideñas.mp4

Con la inflación y las dificultades económicas como telón de fondo, las fiestas de fin de año se presentan como un desafío para muchos. La elección de qué comprar y cómo administrar el presupuesto familiar se vuelve más compleja, pero también demuestra cómo las familias buscan adaptarse para mantener vivo el espíritu navideño, ya sea con grandes obsequios o con detalles significativos que reflejan el afecto hacia sus seres queridos.

¿Cuáles son los horarios de cierre de los comercios?

En la cuenta regresiva para festejar la Navidad y el Año Nuevo, grandes superficies y comercios chicos redoblan sus apuestas con promociones y descuentos para incrementar las ventas. Lo están haciendo de forma anticipada y con tiempo para evitar el clásico cuello de botella que se produce el 23 de diciembre y el mismo 24. Es que muchos consumidores, lejos de ser previsores, corren a realizar las compras de último momento para servir la mesa navideña o tener una atención con sus seres queridos.

Por eso, desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) solicitaron a la comunidad que en estas fiestas no espere a realizar sus compras a último momento, de modo que "todos podamos celebrar a tiempo y en familia".

Centenario- Supermercado Mayorista TINA (10).JPG Maria Isabel sanchez

De acuerdo a las ordenanzas vigentes, y tras un acuerdo entre el CEC y Acipan (Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén), se informaron los horarios de cierre de comercios grandes y chicos: el 24 de diciembre las grandes superficies -shoppings, supermercados y mayoristas- cerrarán sus puertas a las 14 horas mientras que los pequeños y medianos comercios lo harán a las 16.

Según se indicó desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, este horario se aplica en Neuquén, Plottier, Centenario y Cutral Có. En Rincón de los Sauces, por su parte, los pequeños y medianos comercios cerrarán a las 13.