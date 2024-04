¿Cuánto cobran los gasistas para poner un calefactor a punto?

Como todo, ese servicio también aumentó y el abanico de precios es amplio, dependiendo del gasista matriculado que se llame. LMNeuquén consultó varias opciones que arrancan en los 12 mil pesos por limpieza de un calefactor, hasta 58 mil pesos . Es por eso que, si en una casa particular hay por lo menos tres calefactores la inversión para iniciar la temporada de invierno calentitos ronda entre los 36 mil pesos hasta los casi 200 mil de inversión.

En la última semana llegó el frío y muchas familias ya empiezan a prepararse para afrontar las bajas temperaturas. En este camino, el acondicionamiento de los calefactores es tarea fundamental.

Claudio Pérez, es gasista matriculado, trabaja en Neuquén, Cipolletti y Plottier hace 25 años y precisó que cobra entre 20 y 25 mil pesos la limpieza de un calefactor.

El gasista explicó que esta tarea implica una limpieza profunda de los inyectores, el quemador, que se revisa que no esté fundido por dentro. "Yo además limpio pieza por pieza y lo lavo todo hasta que brille. Lo primordial es que cuando esté encendido mantenga la llama azul, si no está azul es porque tenés un problema", indicó el presidente de la asociación de gasistas del Alto Valle desde Regina hasta Catriel.

Pérez aseguró además que en la actualidad hay una alta demanda de su trabajo y confesó que no dan abasto con los tiempos. "Viene el frio de golpe y todos se acuerdan", comentó.

Este trabajador contó que lleva adelante unas cuatro limpiezas de calefactores por día y aseguró que le lleva un buen tiempo cada uno ya que aseguró que se dedica hasta que quede "perfecto".

Otro de los gasistas matriculados consultados fue José Carvallo, quien hace 32 años se dedica a esto. En su caso, la limpieza de calefactores tienen un costo de entre 12 mil a 25 mil pesos cada uno.

Con las tres décadas de servicio, este gasista aseguró que tiene mucho trabajo y muchos clientes que todos los años lo llaman para llevar adelante esta tarea.

Para determinar el precio de este servicio, Carvallo contó que realiza un sondeo y que finalmente es "el mercado el que fija el valor". "Sin regalar el trabajo, pero tratamos de estar acordes con los tiempos que corren", indicó.

"Nosotros desarmamos el calefactor, aspiramos la cámara de combustión, el quemador, se hace una limpieza general alrededor del artefacto, para que no queme partículas que después se convierten en una mancha en la pared. Y lo más importante es revisar la cámara de combustión para que queme bien", explicó sobre esta tarea.

Carvallo destacó la importancia de que esta tarea la lleve adelante un gasista matriculado o una persona idónea bajo la responsabilidad de un gasista matriculado y alertó sobre los peligros que implican que un calefactor no esté quemando correctamente.

"Esta limpieza conviene hacerla antes de que empiece el invierno, es como un vehículo que cada tantos kilómetros se le realiza un mantenimiento, a las instalaciones de gas es igual", comparó.

Además, este gasista alertó sobre los calefactores que dicen que no requieren salida y no es cierto, que si bien pueden no tener una salida en esos casos sí o sí se debe instalar una rejilla superior y otra inferior.

En el caso del gasista matriculado Esteban Amarilla, dijo que el trabajo viene muy lenta y aseguró que para esta época del año, el año pasado ya había limpiado 200 calefactores y que este año solo hizo dos.

El trabajo lo cobra 58 mil pesos por calefactor y aseguró que sus años de experiencia están reflejados en sus trabajos. "Trabajo desde los 18 y tengo 62", destacó el hombre, quien consideró que la situación económica en general del país perjudica su trabajo. "Estoy limpiando calefactores más que nada de oficinas y empresas, porque ellos los tienen que hacer, pero los domicilios particulares vienen muy lento, no hay plata", advirtió.

Precios

Los precios de los calefactores nuevos arrancan en los 200 mil pesos los de 2000 calorías hasta los 350 mil los de 6000 calorías. Siempre hay variaciones según las marcas y dónde se compren.