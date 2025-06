¿Cuánto dinero necesita una familia para no caer en la pobreza en Neuquén?

SFP Colo Ramon Fernandez CEC centro de empleados de comercio (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Dura advertencia del Centro de Empleados de Comercio

Fernández advirtió que la situación golpea fuerte al poder adquisitivo de los trabajadores, donde por ejemplo, un empleado de maestranza con categoría inicial tiene un sueldo básico de 1.100.000 pesos, pero para cubrir solo la alimentación de su familia necesita 700 mil pesos: "si suma alquiler, transporte y servicios es imposible subsistir".

Al respecto, consideró: "La verdad que es muy preocupante y por supuesto, que ha impactado directamente al consumo, antes había más" y agregó que esta situación "está ligado a un acontecer político y social de la Argentina" donde la región no es ajena. En tanto, diagnosticó un panorama desfavorable a futuro: "en este curso en todos los aspectos creo que vamos a mantener una situación bastante crítica en los meses que se vienen".

En cuanto al panorama de derechos laborales, el diputado se refirió a los discursos del gobierno nacional sobre el régimen de indemnizaciones, reemplazado por el Sistema de Fondo de Cese Laboral, mediante decreto, por lo que advirtió: "o sea, que están queriendo cambiar las reglas de juego de esos aspectos".

Compras en el Mercado de Concentrador (13).jpg El precio de la verdura es volátil en las góndolas y el Mercado Concentrador sigue siendo una opción para las comprar grupales y ahorrar algo de dinero. Claudio Espinoza

En este sentido, insistió que Neuquén no escapa de la realidad nacional, y consideró, que se traslada a otros ámbitos que afectan al bolsillo de las familias trabajadoras: "en este sentido los mensajes que nos dan son permanentemente de acciones de esta naturaleza que viene quitando derechos y eso se da en todos los aspectos, o sea, no solamente en lo que es la parte laboral, el financiamiento de la educación, el problema de salud".

En relación con las obras sociales, detalló que en general están teniendo una problemática muy profunda: "sobre todo por nivel de costos que hay que cubrir y que bueno justamente no alcanza la parte per cápita para llegar a cubrirlo, o sea que no es un término de año o un medio año siguiente que tomamos a partir del mes de julio no es muy alentador".