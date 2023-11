¿Cuánto sale mandar a los chicos a la colonia este verano en Neuquén?

La colonia en El Biguá finaliza el viernes 13 de febrero.

En ese marco y tal como sucede cada año, el Club El Biguá está teniendo una gran convocatoria por el valorado servicio que ofrece en materia deportiva y de recreación, así como también por una promoción que lanzó hasta el 4 de diciembre para hacer más accesible su propuesta.

De este modo, hasta los primeros cuatro días del mes entrante la temporada completa para socios tiene un valor de 270 mil pesos por niño, mientras que las tarifas para la semana, el mes y medio mes son de 30 mil pesos, 110 mil pesos y 60 mil pesos en cada caso.

Para quienes no estén asociados al club, los precios ascienden a 370 mil pesos para la temporada completa; 150 mil pesos, el mes; 80 mil pesos, medio mes; y 40 mil pesos la semana.

Cabe destacar que, excepto las tarifas para la temporada completa, estos precios mensuales y semanales solo rigen para diciembre y enero.

"Hace un mes nos juntamos con las colonias mas grandes para ponernos de acuerdo con los valores a cobrar. No competimos con las montos de las tarifas, sino con los servicios. Salimos casi todos igual y no pusimos los valores para febrero porque, como está la situación económica, no sabemos qué va a pasar", explicó - en diálogo con LMNeuquén- Gastón Pedalino, coordinador deportivo del club, antes de remarcar que El Biguá no cobra inscripción y que los hermanos tienen un descuento del 10 por ciento.

Los chicos que concurren a la colonia en El Biguá tienen un taller donde les enseñan algunas técnicas del kayak. (Omar Novoa)

Las inscripciones en el complejo, ubicado en la calle Rio Negro 1630, seguirán abiertas durante todo el verano para satisfacer la ecléctica demanda. "Hay chicos que quizás vienen una semana en diciembre y luego aparecen nuevamente en febrero porque en enero se fueron de vacaciones. Hay otros que hacen al revés, vienen enero y se van de vacaciones en febrero", comentó Pedalino.

Programada para chicos de entre 4 y 12 años, la colonia arrancará el 4 de diciembre y culminará al 29 de febrero. "Se dividirá en dos turnos, uno de 8 de la mañana a 12 y otro de 13 a 17. Mezclamos la parte recreativa y vida en la naturaleza con la parte deportiva con talleres de básquet, vóley, escalada, canotaje, tenis y natación. A eso se le suman los campamentos", precisó el referente de la institución, al tiempo que destacó que los asistentes recibirán un refrigerio diario que irá alternando yogurt, frutas, jugo y galletitas.

Colonia de Verano Todo Verde

Con una trayectoria de 35 años, Todo Verde, la propuesta coordinada la profesora de educación física, Guillermina Ferrari, ya arrancó el período de inscripción para el programa de actividades que desarrollaran desde el lunes 11 de diciembre hasta el 23 de febrero en el club de la Asociación Española de Socorros Mutuos (ubicada en Gatica 2249) y en Rincón Club de Campo con propuestas diferenciadas.

En el primer caso, quienes abonen la totalidad de los servicios en noviembre tendrán las siguientes tarifas sobre la base de 15 mil pesos la inscripción (que incluye remera, gorra de sol y gorra de baño): La quincena tiene un valor de 50 mil pesos por niño, 85 mil pesos y 125 mil pesos en total en caso de que asistan dos o tres hermanos.

Teniendo en cuenta la misma clasificación, tres semanas de colonia cuestan 65 mil pesos, 110 mil pesos y 165 mil pesos respectivamente, mientras que los montos para el mes de diciembre son de 55 mil pesos, 90 mil pesos y 140 mil pesos.

ON - Colonia vacaciones Asociacion Española (5).jpg Omar Novoa

Del mismo modo, las cifras para quienes asistan todo el mes de enero o febrero son de 85 mil, 145 mil y 215 mil pesos en cada caso.

En tanto, los valores actuales para la media temporada (tres quincenas) son de 110 mil pesos por niño, 185 mil pesos para dos hermanos y 280 mil pesos para tres hermanos.

Las once semanas de la temporada completa de colonia valen en el mes de noviembre 175 mil pesos en el primer caso, 300 mil pesos en el segundo y 425 mil pesos en el tercero.

todo Verde ofrece opciones de colonia por la mañana (de 9 a 12:30) y por la tarde, de 14 a 18. Para aquellos que lo requieran debido a sus compromisos laborales existe la alternativa de pre-hora (de 8 a 9 de la mañana), pos-hora (de 12:30 a 13.30), o doble turno con almuerzo incluido y "planificado por un grupo de nutricionistas".

"Las mamás y los papás podrán anotar a sus hijos en el periodo que quieran, de acuerdo a cómo organizan su tiempo de vacaciones", dijo Ferrari en diálogo con este medio, para luego recordar que su colonia se destaca por tener como eje la enseñanza de la natación y desarrollarse en un entorno que procura la seguridad de los niños y niñas con profesionales idóneos.

ON - Colonia vacaciones Asociacion Española (6).jpg Omar Novoa

"La colonia es para niños a partir de 2 años hasta los 13. Están dividido por niveles acuáticos y todos los días toman una hora de clase. También realizamos actividades lúdico recreativas y de aventuras en la naturaleza, campamentos, pernoctes", enumeró recalcando que se pone el foco en "el movimiento del niño en un ambiente seguro".

Por otro lado contó que, con el mismo encuadre y estándar de seguridad, la colonia diseñada para Rincón Club de Campo funcionará solamente a la mañana con cuatro deportes: equitación, tenis, golf y natación. La propuesta esta destinada a niños de entre 4 y 13 años.

Colonia de Verano en Alta Barda

Por su parte, la Escuela de Verano del Club Alta Barda funcionará desde el 11 de diciembre al 16 de febrero, de lunes a viernes de 14 a 18. La propuesta destinada a niños de 3 a 12 años, abarca todas las actividades que se realizan en el complejo durante todo el año, más la pileta al aire libre. En ese marco, los asistentes serán agrupados por edades: 3 y 4 años; 5, 6 y 7 años; 8 y 9 años; 10, 11 y 12 años.

Sin cupo limitado, las inscripciones se mantendrán abiertas hasta que finalice la temporada. De esa manera se habilita la posibilidad de que las familias contraten el servicio en el momento y por el tiempo que les resulte conveniente.

Quienes deseen que sus hijos disfruten de la colonia durante las 10 semanas que se extiende el programa, podrán abonar la temporada completa. El valor de la misma es 260 mil pesos por persona. En caso de que se anoten hermanos, se realizará un descuento de 10 mil pesos por cada uno de ellos. La tarifa semanal y mensual es de 35 mil pesos y 130 mil pesos, respectivamente

Sin dudas, la inflación tuvo su impacto en los precios dado que el año pasado la temporada salía 65 mil pesos por persona y 120 mil y 160 mil en el caso que asistan dos o tres hermanos. En tanto, el correlato mensual del tarifario era 36 mil, 65 mil y 85 mil, en cada caso.

Más allá de los notorias subas derivadas de la crisis económica que atraviesa el país, las inscripciones en las colonias de verano "vienen bien" tanto en esta entidad como en otras.

