¿Cuántos docentes renunciaron al plus salarial en Neuquén?

El CPE sigue registrando a los docentes que quieran renunciar al plus salarial

Desde hace dos semanas se habilitó la posibilidad de que los docentes que no estén de acuerdo, puedan renunciar al adicional salarial que otorga el Gobierno provincial como un premio al desarrollo de los trabajadores.

Hasta este jueves, el total de docentes que renunciaron al cobro del plus salarial era solo de 36, sobre un total de 27.473 trabajadores del sector que existen en toda la provincia. Así lo informó el Consejo Provincial de Educación (CPE) , que habilitó dicho registro el 26 de julio último.

Desde entonces, los docentes pueden renunciar al “Adicional al Desarrollo Profesional Docente”, que establece un plus del 15% en los haberes de quienes no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y dentro de ellas, dos por mes).

Se trata de un beneficio automático; es decir, que no requiere inscripción para acceder a él. No obstante, quienes quieran renunciar pueden hacerlo a través de la plataforma oficial interna (https://portalunico.neuquen.edu.ar/). Hasta ahora, el porcentaje de renuncia es del 0,131%.

La Ley 3447, que estableció dicho beneficio, fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura neuquina y promulgada por el Decreto Nº 682/2024. No contempla ninguna clase de quita, por lo que aquellos que no cumplan los requisitos de asistencia cobrarán sus sueldos completos, aunque sin el plus.

Qué hará el CPE con los docentes que se adhirieron al paro de ATEN

Este jueves terminó el paro de 72 horas que llevaron adelante los docentes agrupados en el gremio ATEN.

En un comunicado de prensa, el Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que esta semana inició “las actuaciones administrativas para continuar aplicando descuentos en los haberes de los docentes que hayan incurrido en inasistencias durante las jornadas de paro”.

ATEN - Marcha (7).JPG El presentismo se impuso en la agenda de la política de Neuquén con un fuete rechazo de ATEN.

A su vez, aclaró que “los descuentos alcanzan a quienes no cumplieron con su obligación de presentarse a trabajar durante los paros convocados por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y que se realizaron tanto el 31 de julio, como el 1, 6, 7 y 8 de agosto. Dichos descuentos no se aplican a quienes puedan justificar debidamente sus inasistencias”.

“En lo que respecta a la semana pasada, las actuaciones administrativas se iniciaron a unos 8.700 docentes sobre un total de 27.473 que tiene la provincia, es decir, que aproximadamente el 31% adhirió a las medidas de fuerza”, se informó.

Finalizado el paro, provincia informó que la medida tuvo un promedio de adhesión del 24% en toda la provincia del Neuquén. El miércoles el acatamiento fue del 29% y el martes había sido del 38%, siempre en el promedio provincial.

Sin embargo, desde ATEN los porcentajes de acatamiento superaron el 77% en todos los casos.

Chatbot de educación

image.png

Desde el Gobierno provincial, a través del ministerio de Educación, se puso en marcha un chatbot de WhatsApp que permitirá una mejor comunicación con las familias y estudiantes. Según indicaron desde la cartera, a través del número “+54 299 4766441” se accede al asistente virtual del Consejo Provincial de Educación del Neuquén, que ofrecerá, entre otras funciones, la posibilidad de informar novedades sobre los colegios y turnos, que no tengan actividad.

"El mecanismo es muy simple, se agrega a los contactos de la agenda de cada usuario y se establece una primera interacción que los lleva a un menú, de fácil respuesta", indicaron. Y agregaron que "la Provincia suma así una nueva propuesta para mejorar los canales de comunicación existentes, pero que, además, colaborarán en una mejor interacción con familias, estudiantes y comunidades educativas".

El chatbot de Educación permitirá a los padres de los alumnos informar en estos días, por ejemplo, en qué escuelas y/o cursos no se dicten clases como consecuencia de la medida de fuerza de ATEN.