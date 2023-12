Neuquén La Mañana trap De Duki a Milo J: el amor en los tiempos del trap

En esta época donde el odio parece imponerse y crece la tendencia de poner todo lo que hace la juventud bajo la lupa, los pibes conquistan la escena musical, se animan a hablar a corazón abierto y hacen historia. De los dos River de Duki, al primer disco del muy joven Milo J: la importancia de mirar con atención lo que una generación está creando.







Duki acaba de llenar dos River a sus 27 años, lo que implica que en un par de días convocó a 150 mil personas, en un lugar emblemático para la industria musical, al que de alguna forma todos buscan llegar y sólo lo hacen las bandas legendarias o artistas que vienen de afuera. Duki, en cambio, es nuestro: un pibe brillante que se plantó en la escena a través del 5to Escalón, el certamen de rimas que se convirtió en el inicio de uno de los movimientos culturales más fascinantes del siglo.

La primera noche, con el estadio encendido, dijo: “Ustedes se dieron cuenta de que yo era uno de ustedes, no me voy a hacer el rockstar. Yo no soy Slash, no soy John Lennon; soy Mauro Ezequiel Lombardo, nací en Almagro, soy igual que todos ustedes y ese es el chiste de todo esto: la gracia de todo esto es que yo esté parado acá, y que ustedes me eligieron porque los represento y porque todos somos lo mismo, y todos tenemos igualdad de condiciones, más allá de lo económico”.

No sólo eso, también se animó a hablar de lo que parece un imposible para el que triunfa: la tristeza. “No tengan miedo de estar tristes, no está mal sentirse triste", dijo. Días antes, se había quebrado en una conferencia de prensa. No es la primera vez que lo hace, en sus letras, en sus entrevistas, “Duko” habla de lo finito del éxito y de lo muy difícil que es transitar el mundo del hate (odio), la exposición constante y la liviandad con la que se opina del otro.