De los Monoblocks de Allen a pasar la noche al lado de Lionel Messi: la historia de joven científico

Maxi llegó al estadio del partido y le envió la foto a LM Cipolletti.

Pues bien, ahora el valletano contó su emocionante historia de superación a LM Cipolletti y el motivo de su ruego al 10.

“Soy de Allen, vengo de una familia pobre, que me bancó a muerte para poder estudiar. Soy el primer graduado de la familia, hice mi doctorado en la UBA… Me echaron de Argentina porque no había lugar para los científicos, me llamaron de Africa, de Sudáfrica para ir a trabajar, después de Europa y Estados Unidos y decidí hace 3 años venirme acá esperando la Copa América y el Mundial”, confió el muchacho que también le ofreció un muñeco de regalo a La Pulga.

“Soy de barrio Santa Catalina, barrio de Monobloks, de gente trabajadora. Los viejos trabajaban mucho así que era fácil agarrar el camino de la droga, o ponerme a robar. Yo quería estudiar, esa era mi rebeldía, mi familia me bancó a muerte. Ellos se ‘cagaron de hambre’ para que yo pudiera estudiar, yo pasé hambre para recibirme y lo logré: soy Licenciado en Genética recibido en la Universidad Nacional de Misiones. Hice el doctorado en la UBA, y en 2017 me fui a Sudáfrica por 3 años. Pasé pandemia ahí, en 2021 llegué a Estados Unidos, en una Universidad de Carolina del Sur me contrataron y ahora tengo trabajo por 10 años”, repasó su maravillosa historia Maxi, quien se hizo desde muy abajo y a pesar de las dificultades demostró que con actitud y entrega, todo llega.

Allense sueña con la firma de Messi.mp4

Respecto a su alta exposición mediática de los últimos días, en especial en los canales deportivos, explicó: “Me puse en contacto con un periodista de TyC Sports, quien me dijo acércate y vemos. Salió la nota y explotó la cuestión, que es más que nada un homenaje a mis seres queridos, la idea era conseguir la firma de Leo para mi viejo y mi hermano en agradecimiento a todo el apoyo que me dieron para que sea el primer profesional de la familia. Ahora todos los sobrinos y los que vienen atrás en Allen ya saben que estudiar es el camino, así que varios están en la Universidad buscando su título y está bueno, ese es el espíritu de esto”.

Luego, sin poder creer todo lo que se generó, admitió: “Yo soy bastante reservado, no esperaba tanta repercusión. Ahora nos estamos yendo para el estadio salgo del hotel y ya me vuelvo para mi casa”.

Y reveló que pagó “300 dólares la noche en ese hotel” donde lamentablemente no pudo tener contacto con los ídolos pese a la cercanía con los héroes de la albiceleste.

Cerca pero "lejos" de Messi y compañía

“Yo estaba en el piso 52 y ellos del 42 al 45, pero no se puede bajar, todo restringido por la seguridad que es extrema”, indicó el hijo de una electricista y una ama de casa que no obstante vitoreo a las figuras desde el otro lado de las vallas, mientras se subían al micro.

El que sí accedió a firmarle la camiseta y a tomarse fotos fue Kempes, genio y figura del Mundial ’78. “Estaba acá, salía a saludar, muy buena onda, le pedí foto y autógrafos, lo crucé 3 veces. Me firmó la bandera, no será la firma de Messi pero misión cumplida…”, celebró Max.

Quien también apareció en TNT Sports “cantando en la vereda, el que no salta es un inglés”. “Es una locura, pasé de decir ‘che que mal nos comportamos los argentinos afuera’, a ser uno más de la banda, la pasión me pudo”, reflexionó entre risas.

En el final, dejó un mensaje que es el de un pibe humilde que a pesar de su exitoso presente no se olvida de sus raíces: “Siempre estaré agradecido al barrio, a los valores que me dio Allen”. Maxi, de los monoblocks al lujoso hotel de la selección. El ya ganó en la vida. Felicitaciones campeón...