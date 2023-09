Todavía no lo pueden creer, ni la dueña del local ni la empleada que la atendió. La señora ladrona ya había ingresado al local ubicado en pleno centro la semana pasada, pero solo entró a mirar. Días después volvió al comercio ubicado sobre la calle Yrigoyen al 224 , y enseguida la reconocieron. "Nos dijo que no había vuelto porque su hermano se cayó de una silla y se murió", recordó Sandra García Verino , la propietaria de Talita Cumi, el negocio donde ocurrió el robo más inesperado.

Pero luego ocurrió lo impensado: la señora sacó los 100 dólares con los cuales había pegado varias prendas de vestir, se los metió en un bolsillo y se fue con la ropa. Pantalones, camisas...Luego le agarró el apuro por irse del local. "Lamentablemente no me di cuenta en el momento", agregó la comerciante.

Cuando el local volvió a la calma, comenzaron a buscar los dólares y no los pudieron encontrar. Revisó las cámaras de seguridad y entonces advirtió claramente la maniobra. "Fue horrible. No lo podíamos creer. Daniela, la chica que me ayuda con el local, me decía ´me siento una tarada´. Fue en su cara y no la pudo ver. La verdad, nos partió al medio", recordó.

En las últimas horas se decidió por divulgar públicamente el video para ubicar a la mujer. "De eso se trata también, saber dónde vive y quién es para ubicarla, que pida disculpas, venga a pagar o nos devuelva la ropa", concluyó.

Algunos vecinos y vecinas creen que la mujer era jubilada. "Ya no nos cuida nadie. Tenemos que entre comerciantes cuidarnos", reza el video.