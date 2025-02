De terror: apareció su foto en una brujería y les deseó "que sean muy felices"

Más adelante agregó que “es increíble la maldad y brujería que hay acá” y precisó que además había al lado “un sapo seco con la boca cocido”.

Qué dijo la joven

Para mayor curiosidad, la chica que aparece en la imagen, vecina de San Antonio, al verse involucrada en el sortilegio salió a responder en la misma red social.

“Solo les deseó q sean muy felices yo no le deseo el mal a nadie, gracias a quienes se preocuparon si bien no la estoy pasando bien, no le deseo nada malo a nadie”, escribió sin dar otros detalles que permitan deducir si sospecha de donde puede venir la maldad.

Mientras que por parte del muchacho no hubo manifestaciones públicas, al menos hasta el momento.

El posteo se propagó rápidamente y generó múltiples comentarios de habitantes no solo de la región atlántica. En uno de ellos se precisó que la foto la bajaron del Facebook de la joven, subida en noviembre del año pasado, y que los autores de la lúgubre maniobra se ocuparon de imprimirla para luego utilizarla en el maleficio.

¿Qué las hay las hay?

Hace pocos días la región del Alto Valle se vio conmovida por la difusión de una foto en la que aparece una misteriosa mujer caminando por una localidad de la zona. Vestía el típico atuendo de una bruja: una especie de túnica negra que le llegaba hasta los pies, llevaba una especie de sombrero y además su cuerpo era notablemente encorvado. Todo en ella despertó mil elucubraciones y comentarios.

Pero no solo fue la imagen, sino que también varios testigos aseguraron haber visto la extraña figura deambulando, emitiendo sonidos inquietantes y moviéndose de manera inusual.

Bruja Cinco Saltos .jpg

Las descripciones coinciden en su apariencia inquietante y en la sensación de temor que generó en quienes presenciaron el suceso. Mientras algunos relacionan la presencia con una bruja, otros creen que se trata de un caso de sugestión colectiva.

Los testimonios provienen de la ciudad de Cinco Saltos, donde varias personas aseguraron haber visto a la figura cerca del club Experimental, el Hospital y en las proximidades del cementerio de Ceferino Namuncurá. De acuerdo con la información divulgada, la extraña presencia se movió por distintos puntos de la localidad antes de desaparecer sin dejar rastro.

Posteriormente se conoció una versión a través de Seny Radio (99.9) que indicó que no era ninguna bruja, sino una broma realizada por una vecina que filmó a su sobrino disfrazado de hechicero.