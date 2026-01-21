De vacaciones familiares a tragedia: una mujer está internada y necesita urgente una prótesis de PAMI

La familia neuquina sufrió un fuerte vuelco el pasado lunes 12 de enero, a unos 20 kilómetros de Las Lajas.

Lo que debían ser unas distendidas vacaciones para una familia neuquina, terminó en tragedia y en una espera por una operación que parece interminable. Una mujer de 67 años salió despedida de la camioneta en el vuelco que sufrieron y hoy su evolución depende de una cirugía, para la que se requiere una prótesis enviada por PAMI que aún no llega.

Miriam, quien conducía ese día, explicó en diálogo con LU5 que el trágico accidente ocurrió en el contexto de un viaje familiar, el pasado lunes 12 de enero. "Íbamos viajando con mi familia hacia Chile, íbamos mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermana y yo", relató la joven.

A unos 20 kilómetros de Las Lajas, se desató la catástrofe. "Pisé banquina, perdí el control del auto y volcamos. Mi mamá salió despedida porque en Las Lajas se había sacado el cinto y no se lo volvió a colocar", lamentó.

La más complicada tras el impacto fue su madre, mientras que los demás sufrieron lesiones leves y solo tuvieron una corta visita al hospital local. En tanto, la madre de Miriam, de 67 años, "se rompió 10 costillas, se golpeó los pulmones, se quebró vértebras, se golpeó la cabeza". La mujer fue derivada de Las Lajas al Hospital de Zapala, donde permanece internada a la fecha.

"Los cuidados de Zapala han sido favorables, ella está estable, pero necesita ser trasladada al Castro porque requiere una operación en las vértebras para que se pueda movilizar", contó Miriam.

Su madre permanece intubada, pero aún así ha mostrado indicios de conciencia; ha abierto los ojos unos segundos aunque mayormente se la mantiene sedada, y también ha movido un poco sus piernas y brazos.

Su traslado a la capital estaba pautado para este miércoles 21, pero finalmente se canceló porque no llegó la pieza solicitada a PAMI para colocar durante la operación. Por el momento, la cirugía se pateó para el próximo martes 27, pero esa fecha sigue siendo tentativa, ya que dependen de la llegada de la pieza.

Es por esto que Miriam pide ayuda para, de alguna manera, acelerar ese procedimiento o al menos ya no posponerlo de la fecha fijada. "Si bien no ha empeorado su cuadro, no puede evolucionar hasta que no la operen", explicó y agregó que hasta entonces, los médicos recomiendan no despertarla porque deberá ser intubada nuevamente para la cirugía y todo eso puede resultar riesgoso para su salud.

Otro de los obstáculos, afirmó, es que desde el Castro Rendón no contarían con una cama para recibirla, lo que también podría posponer nuevamente el procedimiento.

Por el momento, la familia -oriunda de Neuquén- viaja entre su localidad de origen y Zapala para acompañar a la madre, lo que también les supone una complejidad, principalmente por los gastos que implica. Afortunadamente, han conseguido una casa para quedarse temporalmente, que en principio tendrán por unos días más.

Cualquier ayuda para afrontar gastos de trasladado es bienvenida y quien quiera colaborar con la familia Rivas puede hacerlo al siguiente alias: miri.libe (a nombre de Miriam Rivas).

La palabra de Salud provincial

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, informaron sobre la situación que "el problema no es la capacidad del sistema provincial, sino la falta de respuesta de PAMI". Y detallaron:

"Insumos inexistentes: El motivo por el cual no se puede operar no es la ubicación de la paciente, sino que PAMI no ha enviado la prótesis. La obra social cuenta con un solo proveedor en Córdoba y recién enviarán la pieza la semana próxima. Sin ese insumo, no se puede intervenir ni en Zapala ni en Neuquén.

Falta de convenios: PAMI no tiene convenios vigentes con clínicas privadas para este tipo de cirugías complejas, lo que sobrecarga el sistema público.

Situación en Zapala: Actualmente, la señora está internada en Zapala con la complejidad adecuada para su cuadro clínico. Trasladarla al Hospital Castro Rendón en este momento no cambiaría el desenlace médico, ya que el faltante de insumos es el mismo en cualquier punto de la provincia.

Conclusión: La responsabilidad recae enteramente en PAMI. El gobierno provincial está cubriendo la atención y el sostenimiento de la paciente dando respuesta y contención, una situación que se ha vuelto recurrente bajo la gestión del actual Gobierno Nacional".