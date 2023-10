Debate presidencial: por qué un candidato mencionó a Neuquén

El único candidato que mencionó a la provincia de Neuquén fue el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa , cuando trataba de defenderse de un cuestionamiento del actual gobernador de Córdoba y candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, que lo acusó de no cumplir la ley con relación a las provincias que no transfirieron a Nación sus cajas jubilatorias.

"Sergio, ¿por qué no cumplís la ley y no nos pagás a las provincias que no transferimos las cajas, que son 12, de acuerdo a lo que dice la ley? Nos estás pagando el 20% porque incumplís la ley. Obviamente, Córdoba inició una demanda pero quisiera una respuesta de eso", dijo Schiaretti en relación al reclamo de las provincias que tienen sus cajas jubilatorias en la órbita local, algo que ocurre tanto en Córdoba como en Neuquén.