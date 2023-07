Denuncian que en el Castro Rendón deben racionar la comida para que alcance

Así lo denunciaron desde ATE Salud. Indicaron que no está garantizada para este mes las más de mil raciones diarias en el hospital emblema de la provincia.

Tras la escasez de insumos por falta de pago a proveedores , desde ATE Salud denuncian que no está garantizada para este mes la cantidad de alimentos necesarios para brindarles tanto a los pacientes como al personal de guardia del hospital Castro Rendón.

El delegado de ATE dentro de la junta interna del hospital Castro Rendón , Juan Millapán, denunció la situación en una entrevista con la radio LU5 . “Desde la semana pasada, los nutricionistas que están a cargo de la cocina del Castro Rendón les informaron a los cocineros y las cocineras que, de acá a fin de mes, por hora, no estaba garantizada la cantidad de insumos”, dijo.

“Lo preocupante es que no se estén garantizando las raciones. Dicen que hay que achicar la cantidad de comida no solamente para pacientes, sino para compañeros que hacen recargo o guardias, ya que no están garantizados los insumos para brindar la dieta”, ratificó Millapan.

Manifestó que esta situación se viene advirtiendo desde hace varias semanas. Ejemplificó que días atrás “una presa de pollo que antes se entregaba entera, ahora se corta en cuatro para que la salsa tenga gusto”.

SFP HPN Hospital Castro Rendon (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Dijo que, tras consultar por esta situación en la dirección del hospital, pero la respuesta debe venir de los ministerios de Hacienda y Salud. “Los fondos que deben mandar desde el Ministerio de Salud no están llegando al hospital en tiempo y forma”, denunció el sindicalista.

El delegado de ATE indicó que, más allá de la transición política por la que atraviesa la provincia ante la nueva gestión que asumirá en diciembre, al paciente hay que darle la mejor atención. “Hay una falta de interés o de gestión o alguien quiere dejar un problema antes de irse. No se sabe qué pensar”, deslizó Millapan.

E indicó: “Denuncio porque es preocupante. No quiero apuntar a nadie, cada uno sabe la responsabilidad que tiene en su puesto, lo que planteamos es que se tome la decisión política de garantizar, en este caso, los insumos para la cocina para el equipo y principalmente para los pacientes”.